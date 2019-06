Danske Spil efterlyser millionær - kan have nul rigtige på kuponen

Har du købt en Lotto-kupon i SuperBrugsen i Gedved, skulle du måske skynde dig at tjekke den. Og hvis du har smidt en kupon ud, fordi du ikke kunne se nogle rigtige på den, så er det bare med at fiske den op af skraldespanden i en fart.

Danske Spil efterlyser lige nu vinderen af en million kroner, og Lotto-kuponen er købt i SuperBrugsen i Gedved.

Det er ikke en almindelig præmie. Det er igennem den den særlige millionærgaranti, der har eksisteret siden 2017.

Hver uge trækker Danske Spil to vindere af en én million kroner blandt de kunder, der har købt en Lotto-kupon. Og man kan sagtens have vundet præmien uden at have nogen rigtige tal på sin kupon.

Kan gå i anden butik

- Vi har ikke hørt fra nogen endnu, siger Marie Westergaard, der er pressechef hos Danske Spil til TV2 ØSTJYLLAND.

De kan se i øjeblikket, at der er en vinder, der præmietjekker sin kupon i en butik, og ingen har indleveret denne vinderkupon.

Hvis det er, fordi personen er nervøs for at gå ned i butikken og blive afsløret, kan pressechefen berolige vinderen.

Man kan sagtens gå ind i en anden butik og aflevere sin kupon. Marie Westergaard, pressechef i Danske Spil

- Man kan sagtens gå ind i en anden butik og aflevere sin kupon, og butikken kan ikke se, hvor meget man har vundet - kun at det er over 10.000 kroner. Man vil derefter blive anbefalet at kontakte sin banke, siger Marie Westergaard.

