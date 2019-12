Danske skoleelever er blevet dårligere til naturfag

De danske skoleelever klarer sig ringere i naturfag end tidligere, og drengene er gået mere tilbage end pigerne.

Det viser Pisa-undersøgelsen, der tester skoleelevers færdigheder og offentliggøres hvert tredje år.

Undersøgelsen giver ikke nogen årsag til, at skoleeleverne er gået tilbage i naturfag, der dækker over fysik, kemi, biologi og geografi.

Trods tilbagegangen ligger de danske skoleelever fortsat over gennemsnittet i naturfag i OECD, der består af 35 lande.

Piger bedre til regning

Det samme gør sig gældende i læsning og matematik. I læsning og matematik er udviklingen nogenlunde stabil for danske elever samlet set sammenlignet med 2015.

Drengene er gået tilbage i matematik, mens pigerne er blevet bedre til at regne.

- Det er positivt, at danske elever nu for anden gang i træk ligger over OECD-gennemsnittet i alle tre domæner, siger seniorforsker i Vive Vibeke Tornhøj Christensen, der er projektleder for Pisa i Danmark.

- Dog lægger tilbagegangen i naturfag naturligt op til at se på, hvordan man bedst varetager naturfag i den danske undervisning, siger hun i en skriftlig kommentar.

Stadig svage læsere

Selv om Danmark ligger over gennemsnittet i OECD, er omkring hver sjette elev kategoriset som meget svag læser. Andelen har stort været uændret siden 2009.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er glad for de overordnede resultater.

Men hun er bekymret for faldet i naturfag og antallet af svage læsere.

- Vi skal ikke glemme, at en ud af seks forlader skolen uden tilstrækkelige læsekompetencer, så selv om de overordnede tal ser gode ud, så dækker de over store udfordringer for det danske skolevæsen.

- Jeg er bekymret over det fald, vi ser i naturfag. Det bliver vi nødt til at se nærmere på. De kompetencer, eleverne ikke får i skolen, risikerer de at mangle resten af livet, siger Pernille Rosenkrantz-Theil i en skriftlig kommentar.

Mange skoler med

Pisa er en OECD-undersøgelse, der sammenligner skoleelevers resultater i alle medlemslandene samt en række "partnerlande".

Det er 15-årige elever, der bliver testet. I denne omgang er det 7657 unge i Danmark fordelt på 344 skoler, der har deltaget i undersøgelsen.