Rocklegender fyrede nye numre af på toppen af Aarhus

Der er gået 8 - for nogle lange - år, siden D-A-D senest smed et album på gaden, men fredag er rockbandet klar med et nyt studiealbum.

Det hedder "A Prayer For The Loud", og lyden på de 11 numre skal efter sigende minde om klassikere som "No Fuel Left For The Pilgrims" og "Riskin' It All".

Fredag D-A-D fejrede det nye album med en gratis releasekoncert på toppen af Aarhus: Salling Rooftop.

Koncerten startede klokken 16.30, og blandt de fremmødte fans mødte TV2 ØSTJYLLAND to kvinder, der har fulgt D-A-D gennem tykt og tyndt i cirka 20 år.

- De giver den gas rent musikalsk og kommer ude over rampen. Jeg har lige hørt dem i onsdags og i lørdags. Det var fantastisk at høre nogle af de nye numre, siger Rita Herlev Wulff, der til daglig er driftsleder.

Nye numre holder

Hun har ifølge eget estimat set D-A-D optræde omkring 50 gange gennem årene.

- Man ved aldrig, hvad der sker. Det er en ny oplevelse hver gang. Det er det, der er det fede ved det, siger hun.

Rita Herlev Wulff (tv.) sammen med Tove Herlev Wulff-Sørensen.

Tove Herlev Wulff-Sørensen er meget begejstret for det nye udspil.

- Vi har hørt nogle hørt nogle af numrene. Det er tilbage til rock 'n' roll. Det er fedt, siger hun og fortsætter:

- Deres cowpunk-periode, der går langt tilbage, var også fantastisk. Det er en helt anden rytme.

Der var fredag flere mennesker end sædvanligt på Salling Rooftop.

Adspurgt om det bedste minde med D-A-D kommer Rita Herlev Wulff hurtigt i tanke om en Grøn Koncert, hvor Jacob Binzer kom flyvende ind på scenen.

- Det er det fedeste. Især når man har højdeskræk. Dyb respekt herfra, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

D-A-D spiller også til Fed Fredag i Tivoli Friheden 28. juni.

