Danske og russiske musikere: Musik og politik må ikke blandes sammen

De er vokset op i hver sin verden og på hver sin side af de intense politiske spændinger mellem Rusland og Vesten.

Alligevel har de meget til fælles. For eksempel er de begge musikstuderende med valdhorn som hovedinstrument. Og så er de begge med i et projekt, hvor danske og russiske musikere skal spille sammen på skiftevis udebane og hjemmebane.

Politikken fylder ingenting, fordi musikken fylder så meget. Det er ligesom et fælles sprog. Emmett Hartung, musiker

- Jeg havde egentlig ikke tænkt mig at spille valdhorn. Min familie spurgte, om jeg ikke skulle spille saxofon, men så skulle jeg vente et stykke tid. Så jeg spillede bare valdhorn, siger Emmett Hartung, der studerer i København.

Orkestret med de blandede pas spillede først i Rusland, inden de optrådte i Danmark.

Det var mindre tilfældigt, at Timofey Ferapontov endte med valdhornet som hovedinstrument.

- Det var min skæbne at spille valdhorn, fordi min far er professor i valdhorn i Moskva, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Timofey Ferapontov spiller valdhorn ligesom sin far. For ham er musik uafhængigt af politik.

De er to af i alt 68 musikere fra Danmark og Rusland, der i en uge har rejst rundt sammen i de to lande og lært hinanden at kende. De danske musikere kommer fra konservatoriet i Aarhus og København.

Besøgte begge lande

Først gik turen til Rusland for at give koncert.

Emmet Hartung endte ved et tilfælde med at begynde på valdhorn i stedet for saxofon. Nu er han blevet ret god.

- Vi fik at vide, at vi helst ikke skulle smile til folk på gaden og sådan noget, men det har jeg ikke taget så højtideligt. De virker mere åbne, end jeg egentlig havde regnet med, siger Emmett Hartung til TV2 ØSTJYLLAND.

Efterfølgende tog det blandede orkester til Danmark for at optræde. Dog var der også lidt tid til fornøjelser.

- I går var vi på sightseeing. Wow. Jeres arkitektur er fantastisk. I holder fast i jeres traditioner og ødelægger dem ikke, siger Timofey Ferapontov.

Timofey Ferapontov er meget imponeret over den danske arkitektur, han fik set på sin sightseeing i Danmark.

Selvom Danmark er et lille land sammenlignet med Rusland, så kendte Timofey Ferapontov en del til os i forvejen. Han er nemlig kæmpe fan af den danske serie Broen, og derfor håber han meget, at han kan nå at se Øresundsbroen med egne øjne, inden han rejser hjem igen.

- Når jeg ser den, vil jeg være den gladeste mand i live. Jeg er stor fan af jeres tv-serie Broen, siger den russiske musiker til TV2 ØSTJYLLAND.

Timofey Ferapontov kendte en del til Danmark i forvejen, da han er stor fan af tv-serien Broen.

Forholdet mellem Rusland og Vesten er køligere en det har været i mange år. Men det har ikke forhindret en gruppe af de mest talentfulde unge danske musikere i at udvikle et varm forhold til musikstuderende i Rusland.

- Politikken fylder ingenting, fordi musikken fylder så meget. Det er ligesom et fælles sprog, siger Emmett Hartung.

- Musik er musik, og politik er politik. Politik må ikke gøre noget ved musik, og musikere skal ikke blande sig i politik, siger Timofey Ferapontov.