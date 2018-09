Danske Beredskaber: - Lad os om at vurdere brandsikkerheden

Efter plejecentret Farsøhthus i Norddjurs Kommune brændte har kommunen erkendt, at institutionen ikke burde have haft dispensation fra brandsikringsreglerne.

Branden, der resulterede i, at tre ældre beboere døde, fandt sted den 4. august i år på plejehjemmet, der tilbage i 1997 under den daværende Rougsø Kommune fik dispensation fra at sætte et sprinkleranlæg op i bygningen med den begrundelse, at der ligger en brandstation tæt på hjemmet.

Vi prøver at gøre os selv arbejdsløse ved at hæve sikkerheden. Bjarne Nigaard, Sekretariatschef hos Danske Beredskaber

Men ifølge brandvæsnet bør det slet ikke være kommunens rolle at vurdere brandsikkerhed i deres bygninger.

- Jeg er ikke i tvivl om, at kommunen har forsøgt at gøre det så godt, som de overhovedet kunne, da de kiggede på brandsikkerheden, men de har forstand på byggeri i bred forstand. Vi i brandvæsnet har forstand på brandsikkerhed, og vi har en specialviden, som betyder, at vi bedre kan gå ind og sige, hvad der kan dispenseres for, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber.

Som følge af branden har kommunen reageret på den måde, at de vil undersøge brandsikkerheden i alle Norddjurs’ institutioner.

- Man kan jo altid sige, at der burde have været gjort noget tidligere. Jeg læner mig op ad, at der har været brandtilsyn en gang om året, og der har været en større gennemgang i 2011. Så skulle der have været nogen, der havde påpeget problemet, siger Lars Møller (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Ansvaret skal deles ud

De løbende brandtilsyn er dog ikke tilstrækkeligt for Danske Beredskabers sekretariatschef. Ifølge ham er det problematisk, at bygninger, der ganske vist blev sikkerhedsgodkendt for mange år siden, ikke på nuværende tidspunkt skal have opdaterede brandsikkerhedsvurderinger.

- En af mulighederne for at justere på det her er for det første at give brandvæsnet muligheden for at sige, at de vil justere på noget, og for det andet at lave nogle lovkrav, der betyder, at man løbende skal hæve brandsikkerheden, siger Bjarne Nigaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Tæt på centret ligger en brandstation, og derfor blev det vurderet i 1997, at hjemmet kunne klare sig uden et sprinkleranlæg i tilfælde af brand.

Men selvom brandvæsnet ønsker at påtage sig det ekstra ansvar, det er at vurdere brandsikkerhed for kommunens bygninger løbende, så handler det ikke om at sikre sig arbejde i fremtiden.

- Jeg tror, de fleste, der har fulgt med i, hvor meget vi har haft at lave i den her sommer ved, at det ikke er fordi, at vi har folk til at gå rundt og trille tommelfingre og ikke har noget at lave. Det kan nærmere vendes om til, at vi prøver at gøre os selv arbejdsløse ved at hæve sikkerheden, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber.