Dansk vinavl slår alle rekorder i sommervarmen

Champagnepropperne knalder nærmest på forhånd i dansk vinavl efter en sommer, der gør det muligt at lave den vin, som der er ekspertisen til, men som klimaet sjældent tillader.

- Så meget varme og sol og tidlig modning har vinavlerne ikke oplevet før herhjemme, siger Hans Münter, der næstformand i den nye fælles organisation for alle danske vinavlere, Dansk Vin.

Hans Münter er erhvervsvinavler i Ryomgaard i Syddjurs Kommune.

- Selv om det sikre kort for danske avlere stadig er hvidvin og mousserende vine, så bliver den danske rødvin i år bedre end nogensinde. I det hele taget får vi en rekordvinhøst på grund af tidlig modning og høj koncentration af saft og kraft i druerne, siger han.

Håber på 30 ton druer

Tom Christensen er til gengæld med ti hektar vinstokke på Dyrehøj Vingård ved Kalundborg Danmarks største vinproducent.

Han har været i branchen siden 2008, hvor han vekslede en stor indtægt på svin til vin.

- Sidste år høstede vi 20 ton druer, og i år håber jeg på 30 ton. Jeg ved, at vejret for mange landmænd er en katastrofe. Men på vinfronten har vi aldrig set en lignende høst som i år, siger han.

Sidste år var vejret så ringe, som det overhovedet kunne være. Men i år er Simon Hedegaard en særdeles glad vinbonde

Kan give internationalt gennembrud

Tom Christensen laver ikke rødvin. Men han ser frem til hvidvin, rosé og mousserende vin af en høj kvalitet.

- Jeg tror på, vi i år kan lave noget unikt og også markere os internationalt, siger han.

Næstformand Hans Münter fra Dansk Vin tror, at udviklingen vil gå mod få og store danske vinproducenter fremadrettet.

- Men der kan også opstå noget andelsproduktion, hvor en række små vinproducenter slår sig sammen om tappe- og presseudstyr, som jo kun bruges i kort tid hvert år, siger han.

Hvis det varme sommervejr i år ikke blot er en enlig svale, så ser han også en ny tendens:

- Så tror jeg, at udenlandske investorer kan få øjnene op for, at de kan lave et champagnelignende produkt i Danmark, hvor jorden koster en tiendedel af, hvad den koster i de franske vindistrikter. Jeg kan godt se Danmark blive et vinland i løbet af den næste generation eller to, siger han.