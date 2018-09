Dansk kunstner får succes gennem sociale medier: - Du når ud til de rigtige mennesker

Graffiti-kunst er blevet en levevej for 34-årige Mikael Brandrup.

Hans karriere udviklede sig fra nogle graffiti-sketcher i forældrenes baghave til en international karriere med base i Los Angeles.

For tiden er han imidlertid i Aarhus for at forberede sin største udstilling til dato.

Læs også Heine brækkede en fyrs næse og tog narko. Nu er han succesrig iværksætter

Mikael Brandrups værker er blevet så populære, at de i øjeblikket holder tre personer i Viby fuldtidsbeskæftigede med at printe og sende værkerne ud til kunderne.

- Vi sender lige fra 10 til 40 ordrer om dagen af Mikaels ting, fortæller Christian Høi, der er produktionschef hos Knud Høi i Viby.

Christian Høi følger med under printningen af et af Mikaels B's mest populære værker.

Egen fotograf

Men successen skyldes ikke kun Mikael Brandrups talent for at male, men også hans evne til at bruge sociale medier.

Mikael B. har en fotograf med sig, der dokumenterer til sociale medier. Det gælder både når han maler, når der er events og åbninger af udstillinger.

På Instagram og Facebook har Mikael B 130.000 følgere. De bliver hele tiden fodret med fotos taget af Mikaels media director, Mickie Poulsen.

- Jeg prøver at dokumentere så meget som muligt, når Mikael arbejder. Det er rigtig spændende at se, for der er mange ting i brug, fortæller han.

Kameraet, som bliver brugt til at tage billeder til sociale medier, bærer tydeligt præg af at være i brug, når Mikael B maler med sin spraymaling.

Det store spejlreflekskamera, som Mickie Poulsen bruger til at tage billederne bærer tydeligt præg af, hvad det bliver brugt til, for det er helt dækket af malingstænk.

Unikt værktøj

Mikael Brandrup tilbragte fem år i reklamebranchen, før han sprang ud som kunstner.

I begyndelsen turde han ikke tro på, at han kunne leve af det. Men den tvivl er sendt i skammekrogen, efterhånden som kunstneren for alvor fik øjenene op for, hvor vigtigt det er at være til stede på sociale medier.

04:06 VIDEO: Mikael B har stor succes gennem sociale medier. Luk video

- Vi fandt ret hurtigt ud af, hvilken magt de sociale medier har. Hvis du forstår dem, så har du et unikt værktøj ved din hånd, hvor du kan nå ud. Ikke bare til en masse mennesker, men også til de rigtige mennesker.

Svær kompetence

Signe Sylvester er uddannet kaospilot og rådgiver kunstnere i at markedsføre sig på sociale medier. Ifølge hende er det imidlertid noget, mange kunstnere har svært ved.

- Jeg oplever mange kunstnere og kreative, der kæmper med at bruge sociale medier på en måde, der hjælper dem til at sælge flere værker, og som samtidig føles autentisk for dem selv, siger hun.

Spraymalingen er blevet Mikael B's levevej.

- Typisk handler det om, at man ikke har taget aktivt stilling til, hvad det er, man gerne vil have ud af at være på de sociale medier. Der er sådan en generel tendens til, at vi alle sammen skal være på alle sociale medier hele tiden, forklarer hun og fortsætter:

- Men hvis man skal køre en forretning, have en omsætning og bruge Instatgram eller Facebook til det specifikt, så skal man være lidt mere strategisk med, hvordan man lægger tingene op. Skal man sælge, eller skal man bruge det til at få mere anerkendelse eller flere fans?