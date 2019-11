Dansk-Israelsk Forening efter hærværk: - Det kommer ikke som en overraskelse

Weekenden har flere steder i Østjylland været plaget af hærværk rettet særligt mod danske jøder.

I Randers er der blevet kastet sort maling mod en bygning, hvorpå der er en Davidsstjerne. Og et andet sted i Randers er 84 gravsten på den jødiske gravplads på Østre Kirkegård blevet enten overmalet eller væltet.

Det ligger mig så fjernt, at det kan ske. Men det kommer desværre ikke som en overraskelse. Henrik Chievitz, formand, Dansk-Israelsk Forening

- Jeg føler mig dybt berørt over, at værdier som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed på den måde anfægtes af en gruppe mennesker, siger Henrik Chievitz, der er formand for Dansk-Israelsk Forening i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det ligger mig så fjernt, at det kan ske. Men det kommer desværre ikke som en overraskelse, siger han.

Malingen er hældt ud over gravstenene, men der er ikke malet symboler eller skrevet tekst på dem, oplyser politiet.

Formanden og familien er selv blevet chikaneret

Formand Henrik Chievitz bor med sin familie i Silkeborg, og de er selv blevet udsat for en ubehagelig oplevelse lørdag morgen.

En eller flere ukendte personer havde sat et klistermærke på deres postkasse, som forestiller en gul, jødisk stjerne med teksten "Jude" på.

- Jeg synes, det er helt forfærdeligt. Jeg er så rystet. Jeg kan slet ikke forstå, at der er nogen, der kan finde på det her, sagde hustruen Ella Chievitz til TV2 ØSTJYLLAND lørdag.

Det var familiens nabo, der lørdag morgen opdagede klistermærket på familiens postkasse. Foto: Privat foto.

Hændelsen ramte familien ekstra hårdt lørdag. For her var det nemlig præcis 81 år siden, at Krystalnatten fandt sted. En nat, hvor nationalsocialister raserede jødiske butikker, synagoger, boliger og skoler i Tyskland.

Henrik Chievitz - hvordan oplever du truslen mod jøder i Danmark her i 2019?

- Jeg oplever den meget nærværende, og jeg er ked af, at det nu flytter ind på vores private ejendom i Silkeborg. Men igen - jeg synes, der har været et skred i forhold til grænser, og det har jeg oplevet over en lang periode. Så det kommer ikke bag på mig, at sådan noget sker, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.