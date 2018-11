Juletræsælger læsser 70 lastbiler: Østjysk gran er populært

December er lige om hjørnet, og det betyder, at der er ikke langt tid til, at vi skal danse og synge omkring juletræerne hjemme i stuerne.

Det betyder, at juletræsbranchen lige nu arbejder på højtryk for at få fældet årets leverance af juletræer. Det er også tilfældet hos juleplantagen i Ry.

- Vi har cirka 50.000-60.000, som vi skal have skippet ud. Efterspørgslen efter dansk gran er rigtig stor, lyder det fra Lars Geil til TV2 ØSTJYLLAND. Han er direktør hos Geil og Berner A/S – en af Danmarks største eksportører af nordmannsgran juletræer.

Et juletræ er ikke bare et juletræ længere

De mange træer, som skal læsset denne sæson, svarer til omtrent 70 lastbiler.

Der bliver arbejdet på højtryk hos Geil og Berner. De skal have skippet cirka 50.000-60.000 juletræer i år.

Det betyder, at de hos Geil og Berner har travlt. Og det har de faktisk haft længe. Et juletræ er nemlig ikke bare et juletræ længere. Det skal også se rigtigt ud. Og det sørger Lars Geil for.

- Det er blevet avanceret. Vi er forbi hvert enkelte træ 30-40 gange i løbet af de 10 år, de står ude i plantagen for at pleje dem. For eksempel for at klippe dem eller vækstregulere toppene, så de ikke bliver for lange, siger Lars Geil.

Ikke alle entreprenører overholder reglerne

Fældningen er juletræerne er i høj grad sæsonarbejde, der mange steder udføres af udenlandsk arbejdskraft, der er ansat hos underentreprenører.

Der er dog et problem ifølge fagforeningen 3F i Silkeborg. Det er ikke alle træfældnings-firmaer, der behandler deres medarbejdere lige godt. Fagforeningen har derfor i år været op uanmeldt besøg på flere juletræsplantager.

- Det er selvfølgelig lidt et hint til arbejdsgiverne om, at vi fortsat holder øje med dem. Og samtidig et indirekte hint om, at vi gerne vil have ordnede forhold, siger Jørgen-Ulrik Laugesen, faglig sekretær hos 3F Silkeborg, til TV2 ØSTJYLLAND.