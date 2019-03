Dannebrog fylder 800 år: Øl bliver revet væk

Et af Danmarks mest kendte symboler fylder rundt i år. Det er nemlig 800 år siden, at Dannebrogsflaget efter sigende faldt ned fra himlen i Estland og siden har flagret i vinden.

Vi håber selvfølgelig altid, at vi rammer rigtigt, og at der er stor interesse, men det kom bag på os Thomas Kanstrup Christensen, direktør, Grauballe Bryghus

Det er et lokalt bryghus i Silkeborg i fuld gang med at fejre med en specialbrygget dannebrogsøl, der har skabt stor efterspørgsel.

- Vi håber selvfølgelig altid, at vi rammer rigtigt, og at der er stor interesse, men det kom bag på os, fortæller direktør i Grauballe Bryghus, Thomas Kanstrup Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Etiketten på øllen har Danmarks-Samfundet stået for.

Derfor har produktionen fået et ekstra skub.

- Efter tre uger havde vi udsolgt, så vi måtte brygge den igen. Det rakte frem til februar, så nu har vi doblet op og brygget 4000 flasker, fortæller direktøren bag.

Vi forventer at kunne afsætte det tidobbelte. Vi er også klar, hvis efterspørgslen bliver endnu større Thomas Kanstrup Christensen, direktør, Grauballe Bryghus

I første omgang var aftalen med samarbejdspartneren Danmarks-Samfundet at prøve med 2000 flasker. Men efter den store efterspørgsel på øllen, er bryghusets forventninger også sat op.

- Vi forventer at kunne afsætte det tidobbelte - 20.000 flasker i år. Vi er også klar, hvis efterspørgslen bliver endnu større, fortæller Thomas Kanstrup Christensen.

Den økologiske dannebrogsøl er tappet og pakket klar til både Danmark og udlandet.

Dansk stolthed

På Valdemarsdag den 15. juni er det præcis 800 år siden, at det rød-hvide flag blev set for første gang. Det bliver både fejret i Danmark og Estland, hvorfra Grauballe Bryghus også har fået en efterspørgsel.

Det repræsenterer ens land, og man føler sig stolt Jesper Seedorf Pedersen, Randers

- Det virker til, at folk er stolte over Dannebrog, og at vi nu har lavet en folkelig øl, så vi kommer væsentligt bredere ud, fortæller Thomas Kanstrup Christensen.

Sammenlignet med andre lande er det også et særligt forhold danskerne har til nationalflaget.

- Dannebrog minder os om vores fællesskab, og associeres med gode stunder og glæde. Det er et pudsigt forhold, danskerne har til deres flag. I andre lande synes de, det er virkelig mærkeligt, at vi sådan samles om vores flag, fortæller forsker i social- og national identitet på Aarhus Universitet Kristina Bakkær Simonsen