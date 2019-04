Østjyder bliver danmarksmestre i håndværk

De sidste seje træk efter mere end tre travle dage er nu ved vejs ende. Samtlige deltagere har slidt og slæbt, og de har ydet deres bedste. Alle tre dage med blikket rettet mod målet - at blive Danmarks bedste inden for deres fag.

Klokken 14 her til eftermiddag uddelte statsminister Lars Løkke Rasmussen priserne til dem, der har formået at placere sig forrest i deres felt. I alt er 43 Danmarksmestre anno 2019 blevet udnævnt seks af dem kommer fra Østjylland.

To af dem, der løb med titlen som Danmarksmester i deres fag er møbelpolstrer Ida Iver fra Odder og anlægsstruktør Julius Nielsen fra Brædstrup. Begge deltagere var meget lettede kort efter overrækkelsen.

- Det er vildt. Det havde jeg sgu ikke regnet med. Det er fedt og mega overraskende, udtaler Julius Nielsen som vandt sammen med makkeren Mark Carbel.

Stolen endte i en brændt orange farve, da den stod færdig her til formiddag.

På samme måde var Ida Iversen også meget overrasket over, at hun for andet år i træk er blevet udråbt til Danmarks bedste møbelpolstrerelev.

Først og fremmest tror jeg, at jeg får mere selvtillid og gåpåmod. Ida Iver, møbelpolstrerelev, Odder

- Jeg er fuldstændig overvældet. Det havde jeg endnu engang ikke regnet med, for jeg var på ingen måde tilfreds. Jeg er sindssygt glad og stolt, udtaler Ida Iver til TV2 ØSTJYLLAND.

Når overraskelsen har lagt sig, så håber begge vindere på, at de nye titler kan få positiv indflydelse på deres fremtid i faget.

Julius Nielsen og makkeren Mark Carbel arbejdede omkring ni timer både lørdag og søndag med de tunge sten.

- Først og fremmest tror jeg, at jeg får mere selvtillid og gåpåmod. Jeg vil gerne rejse med mit håndværk, når jeg bliver svend. Så jeg håber det giver plus på cv'et, siger Ida Iver.

Og på samme måde håber Julius Nielsen, at titlen måske kan føre noget godt med sig i branchen.

- Jeg håber på noget positivt. Bare jeg har fået et godt ry, det er jeg sikker på, og det er jeg glad for.

Byen fejrer

Næstved Kommune har valgt at fejre DM i Skills ved at forevige det med en skov. Hver af de 320 deltagere får et personligt egetræ plantet i den såkaldte Skills Skov i Næstved. Ved hvert træ kommer både navn og fag til at fremgå.

Det bliver en noget anden form for fejring, som Julius Nielsen og Ida Iver kaster sig over i aften.

- Jeg skulle have været til håndboldstævne, men det tror jeg ikke, jeg kommer. Den skal nok ud og have fuld gas i aften, det håber jeg ihvertfald, siger Julius Nielsen.

Ida Iver skal fejrer sejren med både ro og kolde drikke.

- Jeg tror, at jeg skal have en øl og sove. Og så skal jeg have en masse knus af mine venner, familie og min mester. Jeg skal bare slappe af.

De øvrige vindere i Østjylland er brolæggerne Sebastian Holck og Sebastian Lisbjerg fra Aarhus Tech. Samt Kamilla Højrup fra Malerfirmaet Bent Skovsgaard ApS i Odder.