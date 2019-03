DM i dværg- og spurvepapegøjer: Det er (mest) bare en hobby

De fleste har noget, de dyrker i fritiden. En gammel motorcykel, modeljernbaner, computerspil eller noget helt fjerde.

Men der er også dem, der elsker papegøjer. Og lørdag bød på de danske mesterskaber i dværg- og spurvepapegøjer i Bræstrup ved Horsens.

- Helt fra barnsben af, der har jeg vidst, at ville have papegøjer. Der er liv i dem, der sker noget. Der er andre små fugle, der bare sidder der, og man kan dårligt få øje på dem, siger Carsten Thomsen, der er en af dommerne til mesterskabet.

Carsten Thomsen vurderer papegøjen nøje.

Dansk Agapornis Klub er Skandinaviens eneste klub for opdrættere af den afrikanske dværgpapegøje og den sydamerikanske spurvepapegøje, og det er dem, der står bag mesterskabet.

I år finder arrangementet sted for 30. gang i Danmark.

Det kan da godt ske, at der er nogen, der synes, at det er lidt tosset, men det er jo deres problem. Carsten Thomsen, dommer, DM i papegøjeopdræt

- Vi kigger på, om farverne er, som de skal være. Om de er fordelt på den rigtige måde, og om de har den rigtige afgrænsning mellem dem. Hvis de bliver lidt ujævne, så trækker vi dem for det, siger Thomas Jochumsen, der også er en af dommerne.

Som udgangspunkt får en fugl samlet 94 point, hvis den er helt perfekt. Dommerne trækker point fra, når der så er noget galt med for eksempel farverne, neglene eller næbbet.

Man skal vide en del om fuglene, hvis man vil konkurrere på det niveau, man finder i Brædstrup Hallen lørdag eftermiddag.

Bare en hobby som alle andre

Det kræver altså en vis ekspertise, hvis man vil konkurrere på det niveau, der er til DM.

Fuglene bliver blandt andet vurderet på farver, negle og næb.

- Jeg har altid som barn haft duer, dværghøns og kaniner. Så havde jeg et mål med, at når jeg flyttede hjemmefra, ville jeg have fugle. På et tidspunkt havde jeg 70 bure, jeg skulle fodre i hver dag, siger Carsten Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Medlemmerne af Dansk Agapornis Klub dedikerer meget tid til at opdrætte de to racer af papegøjer, og selvom det kan lyde specielt, er det for dem bare en hobby som så mange andre.

Der bliver konkurreret om at have opdrættet den bedste dværg- eller spurvepapegøje.

- Hvorfor bliver folk fascineret af det ene eller det andet? Som barn har jeg haft en undulat, og på det tidspunkt fascinerede fugle mig meget. Så var det ligesom tilfældigt, at det lige blev dværgpapegøjer, siger Ulf Roland Andersen, der er formand for klubben.

Der var deltagende fra hele landet, og en enkelt var endda rejst fra Sverige for at konkurrere i den noget specifikke disciplin.

Vinderen kan kalde sig dette års bedste opdrætter af dværg- og spurvepapegøjer i Danmark.

Om man vinder eller taber, kan man i Brædstrup Hallen ved Horsens i hvert fald være sikker på at høre en del skræppen og fuglesnak denne lørdag.

- Det kan da godt ske, at der er nogen, der synes, at det er lidt tosset, men det er jo deres problem, siger Carsten Thomsen med et smil.