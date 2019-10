Danmarkshistorien fortalt af ægte mennesker: - Det har været stort

Danmarkshistorien bliver unægteligt lidt lettere at forholde sig til, når den formidles af rigtige, levende mennesker.

Derfor har man i et nyt aarhusiansk projekt bedt ti plejehjemsbeboere om at fortælle om deres liv efter Anden Verdenskrig.

Fortællingerne er udkommet i en ny bog - og nu kan de også opleves på Tranbjerg Plejehjem.

Måtte hente vaskemaskinen på en knallert

En af dem, der fortæller, er Margit Betak Pedersen, der var ung kokkepige i 50'erne i Solbjerg lidt uden for Aarhus.

Det har været virkelig stort og spændende. Jeg har været meget glad for at have været med, for vi har allesammen en beretning, vi kan give. Margit Betak Pedersen

Hun fortæller blandt andet, hvordan det var at leve uden vaskemaskine. I stedet lejede de en maskine ved den lokale cykelsmed, som de fragtede hjem på knallert.

Så sad jeg bag på en Puch Maxi og holdt maskinen bagpå ryggen, og folk, der kendte mig, de gøs jo. Margit Betak Pedersen

De bærer på helt særlige historier

Udstillingen er lavet i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Stadsarkivet og Den Gamle By.

Når vi laver projekter, der er så store her, så er det også for at vise andre, at plejehjemsbeboerne er unikke mennesker med unikke livshistorier, så vi ikke bare ser dem som sådan en masse af mennesker, der er placeret på plejehjem, siger Liv Høybye Jeppesen, oplevelsesmedarbejder, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Interviewene af plejehjemsbeboerne startede i januar, og arrangørerne ser nu frem til, hvad det fører med sig.

Jeg glæder mig til at se beboernes historier blive foldet ud både i bogen og på de her udstillingsplancher. Og så glæder jeg mig også rigtig meget til at se de pårørendes reaktion og høre, hvilke samtaler der kommer ud af det. Liv Høybye Jeppesen, oplevelsesmedarbejder, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune