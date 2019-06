Danmarks største skaterbane er klar til, at du tager en tur

Halvdelen af en 9000 m2 stor betonoverdækning er nu blevet til Danmarks største skaterpark.

Det er resultatet af et lykkeligt sammenfald forstået på den måde, at skatermiljøet i Silkeborg længe har ønsket sig et udendørs areal, og at der med Silkeborgmotorvejens åbning i 2016 opstod et nyt og unikt byrum.

Parken, der officielt blev indviet lørdag, må bruges af alle - også dem på løbehjul, rulleskøjter og BMXcykler.

Den nye skaterpark er blevet til i et tæt samarbejde mellem kommunen og det lokale skatermiljø.

Jeppe Birch Friis er en af de ildsjæle, der har været med fra start til slut i tilblivelsen af skaterparken. Han er selv faldet på et skateboard et par gange - han har nemlig skatet siden 1989.

- Det fedeste ved at skate er, at du er din egen herre. Du må selv bestemme, hvad du gør, og hvor du gør det, og hvordan du gør det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det giver et adrenalinsus, når du laver noget nyt, efter at du har øvet dig og kæmpet for det længe.

Det blive en fucking god sommer, hvis du spørger 14-årige Bertil Hjorth (tv.) og 17-årige Anton Nærø, der lørdag var med til at indvie den nye skaterpark i Silkeborg.

Ifølge Jeppe Friis er skaterparken ovenpå Silkeborgmotorvejen mellem Alderslyst og Gødvad designet, så den kan bruges af skatere på alle niveauer.

Fra kommunens side er håbet, at skaterparken kan blive et samlingssted for skatermiljøet.

- Overdækningen af motorvejen har givet et kæmpe stort areal, som ellers ikke ville brugt til noget. Der er rigtig mange muligheder, og det ligger centralt i byen og parkeringsforholdene er gode, siger idræts- og fritidskonsulent i Silkeborg Kommune, Anders Christian Larsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeppe Birch Friis har sammen med to andre skate-entusiaster arbejdet tæt sammen med Silkeborg Kommune for at gøre skateparken så veldesignet som muligt. Jeppe Birch Friis har prøvet at få et værested for silkeborgensiske skatere siden 1990'erne. Foto: Louise Gram Søndergaard / TV2 ØSTJYLLAND

Lørdag er en stor dag for kommunen og for skatemiljøet i Midtjylland, lyder det fra idræts- og fritidskonsulenten.

- Nu får vi den store park, og vi kan allerede nu se, at mange er ude og bruge den, siger Anders Christian Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det har kostet omkring 1,5 million kroner at opføre Danmarks største skaterpark i Silkeborg.

