Danmarks største golfevent til Silkeborg: Det bliver en folkefest

Siden 2014 har tuneringen, Made in Denmark, været afholdt i Himmerland, men i år afholdes det i Silkeborg. Golftuneringen har trukket flere end 80.000 tilskuere på banerne, og 360 millioner seere har kigget med verden over. Det samme forventes i Silkeborg.

Det er Lars Larsen, formand for Made in Denmark, der står bag det store arrangement, og ham der har besluttet at flytte Danmarks største golfevent fra Himmerland til Østjylland.

Lars Larsen er stolt og glad for, at golftuneringen i år afholdes i Silkeborg.

- Jeg er silkeborgenser, og borgmesteren kom med at godt tilbud sammen med Jyske Bank. Sådan en turnering er voldsom dyr, så da de kunne skrabe en god sum penge sammen, så synes jeg, at det var et godt tilbud, så det tog jeg imod, fortæller Lars Larsen.

Og Steen Vindum (V), der er borgmester i Silkeborg, mener, at det er rigtig positivt for byen og kommunen.

- Det er en rigtig god investering, og den flugter fuldstændig med, at vi er Danmarks Outdoor Hovedstad. Jeg tror, at det bliver det største event nogensinde i Silkeborg Kommune, og det kommer til at sætte Silkeborg på landkortet, siger han.

Silkeborg på landkortet

Mads Faber, som er direktør for Silkeborg Ry Golfklub, er heller ikke i tvivl om, at det er positivt for byen og golfklubben.

- Det er en fantastisk fest for hele byen og regionen. Og så er det selvfølgelig en god lejlighed for os til at vise vores smukke golfbane og de fantastiske omgivelser her i Silkeborg frem, fortæller han.

Ifølge ham vil de fordomme, der er omkring golf forsvinde helt, hvis man oplever det her arrangement.

- Der er nogle gamle fordomme omkring golf, og det vil et arrangement som Made in Denmark ændre på. Det er en folkefest, og har man fordomme, kan man godt regne med, at de bliver nedbrudt, fortæller Mads Faber.

Flemming Astrup, som er promoter hos Made in Denmark er spændt og mener, at gæsterne har en masse at glæde sig til.

- Det bliver kæmpe stort. Forhåbentligt får borgmesteren ret i de 100.000, som han har været ude at håbe på. Folk kan forvente en stor folkefest i en midtjysk skov. Det er dejlige baner og et dejligt sted at være. Vi har en masse ting i ærmet, som bliver rigtig sjovt for publikum.

Steen Vindum er ikke i tvivl, om det er et godt tilbud at få golfeventet til Silkeborg.

- Vi har regnet på det, og de penge vi har spyttet i, skal vi nok få tilbage igen. Jeg havde en mulighed for at få en god snak med Lars Larsen, og han sagde, at han havde et godt tilbud til mig, og det var en god mulighed for at få Silkeborg på landkortet. Men alt i alt har det været et rigtig godt tilbud for begge.