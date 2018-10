Danmarks smukkeste herregård skal kåres - og din stemme tæller

Danmark er fyldt med flotte og historiske herregårde, og nu har organisationen Historiske Huse sat sig for at kåre 'Danmarks Smukkeste Herregård'.

Ud af i alt 770 herregårde har et et hold eksperter nomineret 17 herregårde til konkurrencen, og 4 af finder man i Østjylland: Clausholm i Voldum, Frijsenborg i Hammel, Bidstrup i Langå og Skaføgård i Mørke.

300 af herregårdene i Danmark er fredede, hvilket vidner om deres kulturhistoriske og arkitektoniske betydning som nationale klenodier.

De 17 nominerede herregårde er alle fredede og repræsenterer ifølge Historiske Huse 'cremen af vores fælles kulturarv'.

Frijsenborg er beskrevet øverst. Her er de øvrige østjyske herregårde, der er nominerede 'Danmarks Smukkeste Herregård':

Clausholm i Favrskov Kommune blev i 1718 købt af Frederik d. 4., efter at han havde giftet sig ”til venstre hånd” med Anne Sophie Rewentlow. Efter kongens død blev hun forvist fra hoffet og boede i eksil på Clausholm. Clausholm har en lang tradition for at være åbent for offentligheden. Herregårdens barokhave og voldanlæg er desuden kendt fra DR-programmet ”Den Store Bagedyst”. Med sine knap 900 ha drives Clausholm stadig aktivt som gods og landbrugsvirksomhed.

Bidstrup, der ligger i Lillådalen ved Langå, er et barokanlæg med en trefløjet og hvidkalket hovedbygning fra 1698, som er omgivet af et lukket anlæg af store rødmurede avlsbygninger. Bidstrup er blandt de mest anerkendte herregårdsbyggerier i Danmark, og størstedelen af det anlæg man kan se i dag, er opført af den tyske arkitekt Nicolaus Hinrich Rieman. De daværende tjenesteboliger er nu bygget om til moderne udlejningsboliger. Virksomheder afholder året rundt kurser og receptioner, ligesom der er ekskursioner på gården for foreninger og skoler. Bidstrup omfatter 1000 ha.

Skaføgård, der ligger i Syddjurs Kommune, er overvejende opført i slutningen af 1500-tallet, og er en af Danmarks mest velbevarede renæssancegårde. De store, røde munkesten dominerer herregårdens ydre, men det er tydeligt, at anlæggets udprægede symmetri er inspireret af fransk slotsbyggeri. Der er offentlig adgang til den ydre gårdplads, mens dele af anlægget bruges til privatboliger. De nuværende ejere er efterkommere af Konseilspræsident J.B.S. Estrup, der ledede Danmark fra 1875-1894.

Kæmper med økonomi

Herregårdene, der er nominerede, byder ud over en imponerende hovedbygning også på områder med voldgrave, parker og historiske driftsbygninger.

De fleste af herregårdene er i dag helt eller delvist åbne for offentligheden og bruges blandt andet til konferencer, bryllupper og koncerter.

Mange af de nominerede herregårde har det til fælles, at de i dag ikke længere bruges til landbrug og kæmper med økonomien.

- Vi håber, at kampagnen vil skærpe opmærksomheden – også fra politisk side på, hvordan herregårdsejerne får nogle bedre vilkår til at passe på disse enestående steder, der er en del af vores fælles kulturarv, siger Birthe Iuel, der er præsident i organisationen Historiske Huse, i en pressemeddelelse.

Du kan stemme på din favoritherregård på www.historiskehuse.dk frem til den 2. november.