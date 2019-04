Danmarks Outdoor hovedstad får en mountainbikepark: Drømmer om at afholde VM

Silkeborg er kendt som bilernes by, men måske skulle den snart skifte navn til cyklernes by.

Lige nu er specialister fra hele i Europa nemlig i færd med at anlægge Danmarks bedste Mountainbike-rute i skoven ved Cirkuspladsen.

- Det glæder jeg mig virkelig meget til. Lige nu er det jo lidt en byggeplads, men det der kommer ud af det, ser vanvittig lækkert ud for en mountainbiker, siger Mads Hoffman, der ofte cykler mountainbike i skoven ved Cirkuspladsen i Silkeborg.

mountainbikerytteren Mads Hoffman ser frem til den nye park. Foto: TV2 Østjylland

Silkeborg Kommune har investeret 2,2 millioner kroner i bikeparken, men det er bestemt heller ikke hvem som, helst der i disse måneder arbejder skoven.

- Vi har fået fløjet sporbyggere ind fra stort set hele verden. Ligesom når du skal bygge en god golfbane, så er der også nogle designere, som kan det her, siger Simon Christensen, der er udviklingskonsulent hos Outdoor sekretariatet i Silkeborg Kommune.

Skiløjper på cykelruten

Silkeborg har længe været et mekka for mountainbikeryttere, og frivillige har i årevis arbejdet på at lave spor i skovene. Disse spor er dog mest for dem, der vil cykle i naturen, og her bliver den nye Bike Park helt anderledes.

Når parken står færdig bliver det nemlig en bane med forskellige spor, som minder om en skiløjpe med sorte og røde pister.

- Det bliver et helt andet tilbud, som man ikke har noget andet sted i Danmark. Der skal være grønne spor til begynderne og de mindste børn, og der skal være blå spor og røde spor og sorte spor med store hop til de allerdygtigste mountainbikere, siger Simon Christensen.

Der er allerede forskellige spor til mountainbikeryttere ved Cirkuspladsen i skoven i Silkeborg, men i fremtiden kommer ruterne til at være i forskellige sværhedsgrader. Foto: TV2 Østjylland

Den sværeste del af banen bliver så vanskelig, at Silkeborg måske engang i fremtiden vil kunne afholde et World Cup-løb eller måske et VM.

Med den nye Bike Park tager Silkeborg endnu et skridt mod at blive kendt som Danmarks outdoorhovedstad. Det sted man skal tage hen, hvis man gerne vil ud og være aktiv i naturen.

- Bilernes by er også vigtigt i Silkeborg, men det nye bliver Danmarks Outdoor Hovedstad, siger Simon Christensen, der er udviklingskonsulent hos Outdoor sekretariatet i Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune håber, at Bike Parken ved cirkuspladsen er klar til indvielse omkring den 1. juli, og planen er, at der også skal være en naturlegeplads og en klatrepark på stedet.