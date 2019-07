Danmarks hurtigste rutsjebane gik i stå: Gæster sad fast i 32 meters højde

Piraten i Djurs Sommerland skal være Danmarks største og hurtigste forlystelse, men lørdag aften stod rutsjebanen pludselig helt stille.

Piraten gik i stå kort før lukketid lørdag aften, og flere gæster måtte tilbringe op mod en halv time godt 32 meter over jorden.

Læs også To unge fundet døde i bekendts lejlighed

Det er endnu uvist, hvorfor rutsjebanen gik i stå, oplyser direktøren for Djurs Sommerland, Henrik B. Nielsen.

- Det er vi ved at finde ud. Piraten overvåges af et sikkerhedssystem. De sidder sensorer hele vejen rundt om rutsjebanen, og hvis en af de sensorer registrerer et problem, stopper Piraten automatisk, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Ingen pårørende kom til bisættelsen: Vidste ikke, at Svend-Åge var død

Piraten er en af Djurs Sommerlands mest populære forlystelser. Foto: Djurs Sommerland

Evakueret to og to

Direktøren understreger, at der ikke er tale om en fejl på rutsjebanen.

- Den stopper lige præcis, som den skal, og det viser, at sikkerheden fungerer lige præcis, som den skal, siger Henrik B. Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Legebørn i alle aldre: Sammenhold er det vigtigste for de ansatte i Djurs Sommerland

Gæsterne blev evakueret, og ingen kom noget til. Mens nogle gæster kom ret hurtigt ud af forlystelsen, måtte andre vente i op til en halv time. Det skyldes, at gæsterne blev evakueret fra forlystelsen to og to.

- Gæsterne tog det fint, og vi træner vores personale i at håndtere den slags processer. Det går ganske udramatisk, når vi tager gæster ud. Ved siden af selve liften er der en trappe, som gæsterne går nedad, lyder det fra Henrik B. Nielsen.

Piraten blev opført i 2008 og blev i 2018 kåret til verdens 6. bedste stålrutscheban.

Ude af drift

Episoden får konsekvenser for fartglade gæster i forlystelseparken søndag.

"Vi gør opmærksom på, at Piraten desværre er ude af drift indtil videre. Opdatering følger", skriver Djurs Sommerland søndag formiddag på forlystelsesparkens hjemmeside.

- Vi er i dialog med leverandøren, og indtil videre er Piraten ude af drift. Vi håber, den kommer i gang igen i løbet af i dag, siger direktør Henrik B. Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Gæsterne kan holde sig opdateret på Djurs Sommerlands hjemme- og facebookside.

Læs også Grøn Koncert-vært i 30 år: Her er historien bag Jacobs gakkede tøj