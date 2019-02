Danmarks bedste tjenere og kokke i dyst: Østjysk vinder kåret

Der skal være styr på maden, vinen, alkoholfri alternativer, borddækning og service, hvis man vil have en chance for at blive kåret som Årets Kok eller Årets Tjener.

Finalen fandt sted lørdag, og i tjenernes kategori, blev der fundet en østjysk vinder.

- Det er for fedt. Simpelthen for fedt. Jeg tror, det kommer lidt hen ad vejen, det er så overvældende. Det er svært at sætte ord på. Jeg har ville det så meget. Glæde og stolthed, siger Karina Grand Kannegaard fra Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun deltog også sidste år, hvor hun blev nummer to, og hun er ikke den eneste deltager, der flere gange har jagtet titlen.

Kim Thygesen deltog også i tjener-kategorien, og han har deltaget flere gange tidligere. For ham er konkurrencen vigtig. Det gør nemlig meget for det fag, han holder så meget af.

Alt er planlagt nøje, og servicen er i top ved bordene til mesterskabet.

- For mig er det ret prestigefyldt. Det er med til at gøre tjenerverdenen mere fremmelig. Vi har brug for dygtige unge mennesker, der synes, at tjenere er et givtigt fag og noget, man har respekt for, siger Kim Thygesen, der til dagligt er tjener på Les Trois Restaurant & Vinbar i Aarhus.

Michael Tønner Stokholm drømmer om at blive Årets Kok en dag.

Vin, service og meget andet

Når man deltager i tjener-kategorien, skal man starte med at dække bord. Efter borddækningen skal tjenerne lave en juice og servere korrekt åbnet champagne.

Til sidst kommer service-udfordringen, hvor de skal sætte en vinmenu, der passer til maden.

Kim Thygesen brugte det meste af natten på at planlægge vinmenuen.

- Man kan ikke løbe om hjørner med dommerne, for de ved de mindste detaljer om alle vinene. Jeg synes, det gik godt. Klart min bedste performance af de gange, jeg har været med. Jeg har stort set ikke sovet i nat, fordi jeg har kværnet de her menuer igennem, siger Kim Thygesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fik ikke nogen placering til årets konkurrence. Det gjorde Michael Tønner Stokholm fra den aarhusianske restaurant Nordisk Spisehus til gengæld – han endte på en tredjeplads i kokkekategorien.

Dommerne følger tæt med i hele processen.

- Det er et personligt mål for mig at få vundet det her. Nu har jeg som elev kigget på det her så mange år, og nu har jeg chancen for at være med, så nu gør jeg, hvad jeg kan, for at komme øverst på podiet, siger kokken til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge dommerne skal en vinderkok være innovativ og kreativ, men først og fremmest lave en ret, der smager fantastisk.

For at klare sig i kokkemesterskabet skal maden - ikke overraskende - smage godt.

Men det er noget ganske andet, der skal til, hvis man vil vinde i tjenerkategorien.

- Jeg prøver at være meget jordnær og få det integreret med den korrekt tjenerstil. Det er vigtigt at glemme lidt, at det er en konkurrence, og at nogle af Danmarks bedste sidder der og bedømmer en, siger Karina Grand Kannegaard.

Hun har med sin sejr kvalificeret sig til det nordiske mesterskab for tjenere, som finder sted næste år.