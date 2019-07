Danmarks bedste badestrand ligger i Østjylland

Hvis man skal en tur i bølgen blå og går op i, at badevandet er rent, skal man en tur til Randers Kommune.

Udbyhøj Strand nordøst for byen er nemlig den strand i Danmark, der har den bedste vandkvalitet.

Det viser en opgørelse fra Friluftsrådet.

- Det betyder, at man har en minimal risiko for, at man går hjem med en infektion efter at have badet i vandet, siger Bjarne Frandsen, der er blå flag-konsulent i Friluftsrådet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortsætter:

- Det vil sige, at du kan bade uden at skulle tænke specielt meget over, om du får dårlig mave.

00:36 VIDEO: Der var masser af mennesker på stranden onsdag eftermiddag. Luk video

Tilfredse badegæster

I alt er der 197 strande med blåt flag i landet, hvor der bliver taget mindst 10 badevandsprøver pr. sæson. Her bliver der kigget efter både bakteriemængden og coli-bakterier. Listen er lavet ud fra hvilke strande, der samlet set scorer lavest på begge parametre, og topscoreren ligger altså her i Østjylland.

Det er da imponerende, at den ligger i vores kommune Birte Rosenkilde, strandgæst

Og det betyder meget for solbaderne og vandhundene på Udbyhøj Strand.

- Sidste år lå den også ret højt. Det er da imponerende, at den ligger i vores kommune. Det betyder da noget for os, når vi skal herned med vores børnebørn, siger Birte Rosenkilde fra Dalbyover.

Hendes mand stemmer i.

- Nu er jeg ikke den store vandhund, men det er da rart at vide, at det er en god vandkvalitet, og at ungerne ikke risikerer at blive syge af at hoppe i vandet. Det er da betryggende, siger Søren Rosenkilde.

Det blå flag vajer over stranden ved Udbyhøj.

Kommune har investeret

Randers Kommune har investeret i området ved Udbyhøj, og derfor er udvalgsformanden godt tilfreds med den fornemme placering.

- Vi har blandt andet pumpet en masse sand op på det areal, der nu er badestrand. Og så har vi postet penge i en udvidelse af Udbyhøj lystbådehavn, og derfor er det rigtig glædeligt, at nogle af de her investeringer bærer frugt, siger Frank Nørgaard (DF), der er formand for miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune.

Vandet på Udbyhøj Strand er så rent, at det næsten kan drikkes (hvis det altså ikke var saltvand).

Han mener, at kommunen kan drage fordel af kåringen.

- Vi skal slå på, at vi ligger i top 25 på badevandskvalitet. Det skal vi selvfølgelig sætte alle sejl ind på at få markedsført - også for at vi kan understøtte de forskellige erhverv og campingpladser, der ligger derude, siger Frank Nørgaard.