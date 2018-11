Danmarks bedste arbejdsplads ligger i Østjylland

- Vi har nogle værdier, hvor vi er enormt tydelige. Man skal være i godt humør, og ikke skabe dårlig stemning, fortæller vaskerichef for midtVask i Aarhus Pernille Lundvang.

MidtVask er ikke kun en virksomhed, som er god til at vaske uniformer, linned, hjælpemidler og andre services for hospitaler i Region Midtjylland.

MidtVask har 150 ansatte med 35 forskellige nationaliteter.

De er også en arbejdsplads, hvor medarbejderne har det rigtig godt - og i følge 3F Danmarks bedste arbejdsplads.

- Nogle vil nok mene, at arbejdet med at sortere, vaske, presse og pakke uniformer, sengetøj og meget andet i varme og damp er et hårdt arbejde. Men sådan føles det ikke, når man går rundt i vaskeriet, hvor der er mange grin og pjat med hinanden, udtaler forbundsformand for 3F Per Christensen til 3F´s hjemmeside.

Selv om der er ansatte fra 35 nationaliteter, er arbejdssproget altid dansk. Det er et krav, der betyder, at medarbejdere med svage danskkundskaber kommer hurtigere efter det danske sprog, end de ellers ville have gjort. Per Christensen, forbundsformand, 3F.

MidtVask har 150 medarbejder med 35 forskellige nationaliteter. Netop det at alle skal tale dansk har haft betydning af kåringen fra 3F som Danmarks bedste arbejdsplads.

- Selv om der er ansatte fra 35 nationaliteter, er arbejdssproget altid dansk. Det er et krav, der betyder, at medarbejdere med svage danskkundskaber kommer hurtigere efter det danske sprog, end de ellers ville have gjort, fortalte Per Christensen ved overrækkelsen.

Vaskerichefen er da også stolt og glad for prisen.

- Det er vildt lækker. Og specielt det, at det er medarbejderne, der har nomineret os, siger Pernille Lundvang fra midtVask.

Aldersfordelingen i virksomheden spænder også vidt. De ansatte er mellem 18 og 67 år, og ligelig fordelt mellem mænd og kvinder. Og der er nok at se til, da midtVask, som er ejet af Region Midtjylland, vasker over seks millioner kg. om året.

- Vi er virkelige mangfoldige. Det betyder der er nogle ting, hvor vi er enormt tydelige, fortæller Pernille Lundvang til TV2 ØSTJYLLAND.

Halvdelen af de ufaglærte får en uddannelse

En af grundene til prisen fra 3F handler om socialt ansvar. MidtVask er nemlig i tæt samarbejde med arbejdsformidling og andre virksomheder om at hjælpe mennesker og også flygtninge på kanten af arbejdsmarkedet, fortalte forbundsformand i 3F Per Christensen til overrækkelsen i DR Byen onsdag.

- Halvdelen af de ufaglærte har fået en faglært uddannelse. Det gør dem ikke bare alene bedre til at løse opgaver. Det giver også et stort skud selvtillid. Som flere sagde, da vi besøgte arbejdspladsen: ”Det har ændret mit liv”, fortalte forbundsformanden.

Hvis man står en hel dag og bare kan smile, så kommer der ikke mange idéer frem, og så er det ikke sjovt. Det vigtigste er, at der kommer idéer frem, og at vi har det sjovt. Og at alle kan tale med hinanden. Pernille Lundberg, vaskerichef, midtVask.

Torsdag blev 11 nye lærlinge udlært fra midtVask og i alt har de udlært 73 faglærte industrioperatører, som inden var ufaglærte. Det er både ældre danskere og nydanskere.

Om konkurrencen Prisen som Årets Arbejdsplads er nu uddelt 27 gange

Juryen består af 3F’s ledelse + to eksterne dommere

Der bedømmes blandt andet efter løn, arbejdsforhold, uddannelse, miljø, ansvar og udvikling

Sidste års vinder var Malmos Landskaber, Roskilde

Og det er den grundlæggende filosofi hos midtVask, at alle skal bidrage og være fælles om opgaverne.

- Hvis man står en hel dag og bare kan smile, så kommer der ikke mange idéer frem, og så er det ikke sjovt. Det vigtigste er, at der kommer idéer frem, og at vi har det sjovt. Og at alle kan tale med hinanden, siger vaskerichef Pernille Lundvang.

Det er ikke fordi, vi er en offentlig virksomhed, der danderer den. Vi knokler røven ud af bukserne for at bevare virksomheden. Pernille Lundberg, vaskerichef, midtVask.

I risiko for at lukke

Politikerne i Region Midtjylland er i gang med at overveje, om der skal bygges et nyt vaskeri. Men Pernille Lundvang håber, at prisen vil få politikerne til at indse, at de er de bedste.

- Jeg håber, den betyder noget for politikerne, når de skal tage stilling til, om der skal bygges et nyt vaskeri. Vi har bevist, at vi var det billigste vaskeri i Danmark, nu er vi så også årets arbejdsplads.

MidtVask har lige vundet et udbud om at vaske for Hospitalsenhed Midt, som betyder vaskeri af cirka én million kg. om året.

- Vi har vundet et kæmpe udbud i dag. Vi er i hård konkurrence. Det er ikke fordi, vi er en offentlig virksomhed, der danderer den. Vi knokler røven ud af bukserne for at bevare virksomheden, fortæller Pernille Lundvang.

Det var 27. gang at prisen blev uddelt. Og det er kun medarbejderne, som kan indstille sin arbejdsplads.

I 2007 vandt midtVask MIA-prisen, som går til virksomheder, der sikrer ligestilling og mangfoldighed i arbejdslivet, og som arbejder for at hindre diskrimination.