Danmarks ældste kulturhus runder et skarpt hjørne

Kulturhuset i Randers fylder onsdag rundt. I 50 år har huset fundet sted, og det er endda Danmarks ældste.

Da museet slog dørene op for 50 år siden, var det Danmarks første Kulturhus, og det mødte rigtig meget modstand.

- Der var rigtig meget folkeligt modstand, fordi det var mange penge at bruge på kulturen, og så syntes man ydermere, at det var et rigtig grimt projekt og et grimt hus – sænkekasse, betonkasse, legoklods, måne base og alle mulige betegnelser, blev der hæftet på det, siger Museumschef for Museum Østjylland Jørgen Schmidt Jensen

Museumschef for Museum Østjylland, Jørgen Schmidt Jensen, fortæller, at Kulturhuset er det første og eneste sted i landet, hvor man har bygget et kulturhus efter fransk forbillede i slutningen af 60'erne.

Fransk forbillede

Men med tiden blev Kulturhuset, der både rummer to museer og et bibliotek, en succes. Derfor kunne byens borgere i dag fejre Kulturhusets 50-års fødselsdag.

- Det er fantastisk. Det er et helt unikt hus, vi har her. Randers er faktisk det første og eneste sted i landet, man har fået bygget et kulturhus efter fransk forbillede i slutningen af 60’erne.

Over en halv million besøger Kulturhuset hvert år. Andrea Jespersen og Ingrid Jensen er en af dem.

- Jeg synes, det er et ret fedt sted at have her i Randers. Hvis bussen for eksempel ikke passer efter skole, så kan man komme ned til et fedt samlingspunkt, siger Andrea Jespersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kulturhuset var banebrydende i 1969, men flere mener nu, at det er blevet for lille og vil gerne have det udvidet.

- Jeg synes, der er en god atmosfære herinde, og man kan gå ind og læse avisen. Der er mange ting, man kan finde herinde.

Kulturhuset var det første af sin slags i Danmark. Et hus, som siden hen har inspireret mange andre.

- De tendenser, der er i gang nu, med kulturhusene rundt omkring, for eksempel DOKK1 i Aarhus og Maltfabrikken, der kommer i Ebeltoft til næste år, er et andet godt eksempel. Så jeg tror faktisk, det her hus har sat sig nogle spor, som måske først bliver fulgt nu, fordi det var så moderne dengang, siger Museumschef i Museum Østjylland Jørgen Schmidt Jensen.

