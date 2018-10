Danmarks ældste færgerute risikerer at blive lukket

Det står skidt til med økonomien i Norddjurs Kommune.

Det er et emne, TV2 ØSTJYLLAND har beskæftiget sig meget med i senere tid.

Norddjurs Kommune skal over de kommende fire år spare 460 millioner kroner, og med en sparerunde af den kaliber er alt i spil.

Danmarks ældste færgerute, Mellerup-Voer over Randers Fjord, kan således risikere at blive sløjfet.

Minimal besparelse

Færgeruten, der har eksisteret i omkring 400 år, indgår i det sparekatalog, som forvaltningen i Norddjurs Kommune har sendt til politikerne.

Kommunen kan spare lidt over en halv million om året ved at fjerne driftsomkostningerne til færgen, viser et forslag, som lige nu er i høring.

Det vil få konsekvenser, hvis færgeruten nedlægges, mener den lokale færgemand.

- Det er jo ligesom alt mulig andet infrastruktur, så efterlader det lokalbefolkningen i et dilemma. Vi har også nogle skolebørn med over til friskolen, og de ville skulle finde et andet sted at gå i skole, siger færgemand Karl Nørgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Det tager fire minutter at sejle fra Mellerup til Voer. I 2017 benyttede omkring 40.000 passagerer overfarten.

Politiker: Den lukker ikke

Hvis det står Niels Basballe (S), der er næstformand i miljø- og teknikudvalget i Norddjurs Kommune, sejler færgeruten dog også næste år.

- Færgeruten bliver ikke lukket ned. Det er jeg overbevist om. Vi har også et samarbejde med Randers Kommune, og de har meldt ud, at det vil de ikke være med til, så der har vi også en forpligtelse, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Miljø- og teknikudvalget i Norddjurs Kommune er underlagt en besparelsesramme på 5,5 millioner kroner. Niels Basballe mener, at besparelserne godt kan nås, uden at have Mellerup-Voer færgen med i spareforslaget.

Ruten drives i et samarbejde mellem Norddjurs og Randers Kommuner.

