Danmark ramt af vindstød af stormstyrke - og vinden tiltager yderligere

Dagene bliver kortere, og det bliver efterhånden koldere - men derudover er ét af efterårets andre typiske tegn også en realitet. Kraftige lavtryksudviklinger nær Danmark, som giver voldsomme blæsevejr, er nu også et af de efterårstegn, vi skal stifte bekendtskab med.

Det er i særdeleshed noget, vi kommer til at mærke i dette døgn, hvor vindstødene allerede har været oppe på stormstyrke flere steder i det nordlige Jylland. Det er kyststationerne Thyborøn, Hanstholm og Hirtshals, hvor vindmålerne har registreret stormstyrke i vindstødene - hvoraf det kraftigste blev målt i Hanstholm med 26 meter per sekund.

Længere mod nord, ved Hirtshals, nåede middelvinden med 19,7 meter per sekund hård kuling, hvilket indtil videre er nattens højeste middelvind.

Vindstød af stormstyrke frem til søndag klokken 8. Foto: TV2 VEJRET

Endnu mere blæst på vej

Selvom vinden for en stund er aftagende, så venter der et nyt, kraftigt vindfelt i Nordsøen, som i dagens løb vil brede sig ind i Skagerrak fra vest.

Derfor kommer anden bølge med blæst i eftermiddagens løb, hvor vinden hurtigt vil tage til igen - endnu en gang især langs kysterne ved Jammerbugten og videre mod nord til Hirtshals og Skagen.

Vindstød søndag klokken 13 Foto: TV2 VEJRET

Fra sidst på eftermiddagen og frem til først på aftenen kan middelvinden nå stormende kuling med 22-23 meter per sekund, mens vindstødene kan nå stærk storm med cirka 30 meter per sekund. Storm begynder ved 24,5 meter per sekund, mens orkan begynder ved 32,7 meter per sekund.

Længere mod syd og øst i landet bliver det mindre blæsende, men dog med stiv- til hård kuling ved vestvendte kyster, mens vindstødene her kan nå stormende kuling.

Vindstød søndag klokken 16. Foto: TV2 VEJRET

Helt indtil mandag morgen kan vindstødene nå stormende kuling langs Nordsjællands kattegatkyst samt på Bornholm.

TV 2 Vejret varsler

Udsigten til det kraftige blæsevejr har afstedkommet et varsel fra TV 2 Vejret om vindstød af stormstyrke eller stærk storm, gældende fra klokken 6 til 23. De kraftigste vindstød vil ramme den nordlige del af Jylland, selvom man også kan få vindstød af stormstyrke på Bornholm.

Sådan benævnes vindstyrken I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala. Orkan: >32,6 m/s

Stærk storm: 28,5-32,6 m/s

Storm: 24,5-28,4 m/s

Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s

Hård kuling: 17,2-20,7 m/s

Kuling: 13,9-17,1 m/s

Hård vind: 10,8-13,8 m/s

Frisk vind: 8,0-10,7 m/s

Jævn vind: 5,5-7,9 m/s

Let vind: 3,4-5,4 m/s

Svag vind: 1,6-3,3 m/s

Næsten stille: 0,3-1,5 m/s

Stille: <0,3 m/s

Kraftigste blæsevejr i et halvt år

Søndagens kraftige blæsevejr er det første 'rigtige' blæsevejr dette efterår, og det kraftigste siden vi i marts blev ramt af flere kraftige lavtryk.

Vindstød søndag klokken 19. Foto: TV2 VEJRET

17. marts nåede middelvinden 22,4 meter per sekund, mens vi to dage forinden for første gang i otte år registrerede middelvind af stormstyrke i marts.

Derudover er det blot et år siden, at vi sidst blev ramt af en regulær storm i september. Det var stormen Knud, som 21. september gav middelvinde på 26,5 meter per sekund i Hanstholm og vindstød samme sted på 34,6 meter per sekund.

Vindstød mandag morgen klokken 8. Foto: TV2 VEJRET Foto: TV2 VEJRET

For to år siden - 13. september 2017 - blev den sydlige del af Danmark også ramt af storm med vindhastigheder på 25,4 meter per sekund på Rømø, mens vindstødene ved Gedser nåede 32,5 meter per sekund.