Danmark rammes nu af varmebølge - sker kun sjældent så sent på året

Sommeren gør nu for alvor comeback over Danmark, og med temperaturer op til mellem 27 og 30 grader er der i de kommende dage udsigt til regulær varmebølge.

Det er relativt sjældent, at vi så sent på sommeren oplever varmebølge i Danmark.

Der tales om varmebølge, når gennemsnittet af dagens højeste temperaturer i tre sammenhængende dage er over 25 grader.

Inden weekenden er omme vil det kunne være sket flere steder i landet.

Varmebølgen kan blive landsdækkende i næste uge

Allerede fredag fik vi med 26,1 grader i København den første sommerdag i næsten to uger, og i weekenden vil termometeret især i Vestjylland og på Vestsjælland nå op over 27 graders varme.

Sommervarmen ser ifølge de seneste prognoser ud til at fortsætte ind i næste uge med mulighed for, at vi kan komme op nær 30 grader.

TV 2 VEJRETs femdøgnsskema. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Det giver i starten af næste uge mulighed for, at varmebølgen bliver landsdækkende.

For at have landsdækkende varmebølge skal gennemsnittet af dagens højeste temperaturer i tre sammenhængende dage være over 25 grader i halvdelen af Danmark.

Og lokalt kan der endda lokalt forekomme hedebølge, der kræver mere end 28 grader i gennemsnit over tre dage.

Relativt sjældent med varmebølge sidst i august

Det er langt fra hvert år vi oplever varmebølge så sent på sommeren.

Temperaturdata for København, der går tilbage til 1873 viser, at der i blot 19 år har været varmebølge senere end den 25. august.

Det svarer til, at der kun hvert ottende år er varmebølge så sent på året i København.

Holder prognoserne kan varmebølgen vare helt frem til på torsdag - den 29. august.

Sker det er antallet af historiske varmebølger, der har optrådt senere nede på otte, der svarer til, at det blot sker hvert 18. år så sent på året.

Børn bader i Bagsværd sø under varmebølge den 12. september 2016 Foto: Jens Dresling / Politiken/Ritzau Scanpix

Vi kan have varmebølge langt ind i september

Den seneste varmebølge registreret i København skal vi blot tre år tilbage i tiden for at finde.

Den varede i hele syv dage, da en rekordsen varmebølge ramte Danmark midt i september 2016.

I København havde man varmebølge fra den 10. september til den 16. september, og landets højeste temperatur blev dengang 29,9 grader målt i Vester Vedsted ved Ribe den 13. september.

Varmebølgen i september 2016 endte med at blive landsdækkende og lokalt blev der endda registeret hedebølge.

