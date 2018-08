Danish Crown flytter 50 arbejdspladser fra Randers til Polen

Slagterivirksomheden Danish Crown flytter 50 arbejdspladser fra Randers til Krakow i Polen. Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.

Flytningen er ifølge pressemeddelelsen et udtryk for, at selskabet "skarpsliber strategien". Samlet set skal det give en besparelse på 40 millioner kroner.

Det er ikke smertefrie beslutninger, for vi kommer til at sige farvel til en række medarbejdere på tværs af koncernen Jais Valeur, direktør, Danish Crown

Ud over flytningen indeholder manøvren, at planer om et nyt hovedkontor sammen med Tulip Food Company i Sønder Borup udsættes til et ikke oplyst tidspunkt.

Hovedkontoret skulle have været opført i en tidligere pålægsfabrik.

Danish Crown arbejder for at omplacere de medarbejdere, der mister jobbet. Foto: Henning Bagger (Scanpix)

Ikke smertefrit

Ledelsen skriver i meddelelsen, at målet med strategien er at opnå en afregning for ejernes grise med 60 øre per kilo i forhold til et EU-indeks.

- Vi følger løbende op på strategien, og på tre konkrete områder har vi valgt at styrke indsatsen, da det i vores øjne vil gavne koncernen på både kort og lang sigt, siger direktør Jais Valeur.

- Men det er ikke smertefrie beslutninger, for vi kommer til at sige farvel til en række medarbejdere på tværs af koncernen, og samtidig må vi skuffe medarbejderne i Randers med meddelelsen om, at vi udskyder byggeriet af et nyt hovedkvarter.

I forbindelse med flytningen af de 50 job fra Randers til Krakow skriver selskabet:

- Der indledes nu en dialog om muligheder for omplacering og hjælp til at finde andet arbejde for de medarbejdere, der er beskæftiget med de opgaver, der flyttes til Polen.