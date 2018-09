Damer går sig til rekordstor donation

Den 28. maj trak 44.929 kvinder i skoene og bevægede sig ud på en af de 26 Ladywalk-ruter i Danmark.

I Aarhus gennemførte 4638 gåturen, mens der var 173 'ladywalkere' på Samsø. Kvinderne kunne vælge mellem at gå enten 7 eller 12 kilometer.

Fredag blev kunne formand for Ladywalk, Ivan Mejlgaard, så overrække 1,2 millioner kroner til Hjerteforeningen og Endometriose Foreningen.

Ladywalk indkaldte fredag arrangører, æresmedlemmer og støttemodtagere til overrækkelsen af årets donation. Foto: Ladywalk

Det er næsten en halv million mere end sidste års donation. I 2017 donerede Ladywalk 750.000 kroner til Hjerteforeningen.

- At vi igen i 2018 har haft rekordmange deltagere til Ladywalk har haft en betydning for, hvor meget vi kan donere til vores støttemodtagere. Jeg er taknemmelig over, at så mange kvinder bakker op om os og vælger at gå for den gode sag, siger Ivan Mejlgaard i en pressemeddelelse.

Hellere hyggeligt end hurtigt

Det handler ikke om komme først i mål, når de mange tusinde deltagere i Ladywalk går en tur i den østjyske natur.

- Vi har konstateret, at det er rigtig vigtigt, der ikke er et konkurrence-element, og vi kan se, at alle deltagerne nyder, at de kan gå i deres eget tempo, uden at der ligger et pres på dem, sagde Birgitte Mejlgaard, der er næstformand i Ladywalk, i maj til TV2 ØSTJYLLAND.

Årets donationen går til forskning i kvinders hjerter og behandlingen af Endometriose. Foto: Ladywalk

Det er 17. år i træk, der i maj blev afholdt Ladywalk i Aarhus. Ifølge næstformanden for Ladywalk var arrangementet et af de bedste nogensinde.

- Det er et af de absolut bedste arrangementer, vi har haft. Der har været en rigtig god stemning på turen. Vejret har været fantastisk, og kvinderne har været rigtig glade, lød det dengang fra Birgitte Mejlgaard.

Ladywalk finder altid sted den sidste hverdagsmandag i maj.