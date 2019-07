Dagen derpå: Sådan kører Letbanen i dag

Mandag stod på aflysninger og forsinkelser af Aarhus Letbane. Her til morgen kører Letbanen igen på alle strækninger.

- Teknikkerne var færdige cirka klokken otte i går aftes. De startede med arbejdet klokken otte i går morges, forklarer direktør for Aarhus Letbane Michael Borre til TV2 ØSTJYLLAND.

Fra morgenstunden kørte Letbanen overhovedet ikke, men senere på dagen begyndte toget igen at køre på strækningen mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital. Men i dag kan man altså igen stige på ved alle Letbanestationer.

Vi kører bedre, end vi har gjort længe. Og det regner vi med, at den bliver ved med at gøre. Michael Borre, direktør, Aarhus Letbane

Dog skal man som passager være opmærksom på, at Aarhus Letbane for nyligt er begyndt at køre efter en ændret køreplan.

- Vi kørte ny kørerplan i søndags pga. lidt for mange aflysninger og forsinkelser. Dette skulle rode bod på en del af de udfordringer. Vi kører bedre, end vi har gjort længe. Og det regner vi med, at den bliver ved med at gøre, fortæller Michael Borre.

Den nye køreplan kan man finde på Midttrakfik.dk.

Den præcise årsag til mandagens aflysninger og forsinkelser afventer de fortsat hos Aarhus Letbane.

- Vores leverandør laver en analyse i dag på, hvad det var, der gik galt. Vi håber, at vi har et svar senest i morgen. Når vi ved noget, så håber vi på, at vi kan forhindre det en anden gang eller i hvert fald ved, hvordan vi kan udbedre det hurtigst muligt, siger Michael Borre.