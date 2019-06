Dårligere lægedækning på ø kan koste turister livet

Hvis man kommer galt af sted og får brug for hjælp, er det rart med en læge i nærheden. Sådan en har de været vant til at have boende på Tunø de sidste 15 somre. Men i år bliver det anderledes for de næsten 20.000 turister, der besøger øen i sommermånederne..

Region Midtjylland har nemlig som en forsøgsordning sløjfet den sommerlæge, der normalt er på øen fra midten af juni til midten af august.

- Det er dødærgerligt. Det vil komme til at skabe noget utryghed, at vi hver gang skal vente på en helikopter, siger havnefoged på Tunø, Vagn Olesen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Som havnefoged og campingpladsejer har Vagn Olesen set mange mennesker komme galt af sted på Tunø.

Vagn Olesen har de seneste 21 år arbejdet som havnefoged og drevet øens campingplads. I den periode har han ofte haft brug for at ringe til sommerlægen og få hurtig hjælp.

- Vi har jo tit uheld hernede ved havnen. Så er der en der skolder sig, en der brænder sig og alt muligt andet. Og det er det samme på teltpladsen, siger Vagn Olesen

Frygt for menneskeliv

Gennem de seneste 15 år har Ole Gyring Nieben været sommerlæge på Tunø. Han frygter, at det kommer til at koste menneskeliv, at der fremover ikke vil være en fast læge på øen i sommermånederne, når turisterne befolker øen.

- Jeg tror, at jeg gennem mine 15 år som sommerlæge har reddet syv menneskeliv. Blandt dem var to unge forgiftet dødeligt af hjemmelavet GHP eller fantasy, og to var ramt af anafylaktisk shock (en voldsom allergisk reaktion, red.), siger Ole Gyring Nieben til TV2 ØSTJYLLAND.

Den tidligere sommerlæge Ole Gyring Nieben har ikke ønsket at stille op til et TV-interview. Men via mail lægger han ikke skjul på, at han frygter for konsekvenserne, hvis sommerlæge-ordningen bliver afskaffet.

Og en sommerlæge kan være en altafgørende faktor i akutte situationer. Hvis man eksempelvis bliver stukket af en hveps som allergiker, kan det være livsfarligt, hvis man ikke får det hurtigt behandlet, fortæller de hos de Praktiserende Lægers Organisation, PLO.

- Hvis man er svært allergisk, skal man behandles inden for minutter eller halve timer. I sjældne tilfælde vil der jo være mulighed for, at det kan redde liv at have en læge i nærheden, siger medlem af PLO-Midtjylland Bruno Melgaard Jensen.

Beboerne er glade

Men det er ikke alle, der er utilfredse med den nye ordning, der i første omgang er en etårig forsøgsordning. Den kommer nemlig til at betyde, at der fremover vil være en læge på Tunø en gang om ugen frem for en gang i måneden, som der har været hidtil.

- Det vil være et kvantespring for os. Det har vi aldrig været vant til. Vi er lidt hardcore herovre, siger formand for Tunø Beboerforening, Jørgen Hastrup, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jørgen Hastrup glæder sig over, at det nu bliver lettere for de faste beboere på Tunø at komme til lægen.

Selvom der til sommer kommer næsten 20.000 turister til øen, frygter han ikke, at den manglende sommerlæge får konsekvenser.

- Jeg tror bare på, at vi nok skal klare os. Det har vi jo gjort i mange år. Vi er jo ikke dårlige stillet end mange andre steder i Danmark. Nogle steder skal man jo køre over 100 kilometer med en ambulance, siger Jørgen Hastrup.

Men Vagn Olesen giver ikke meget for den holdning og politikernes udregning af, at sommerlægen kan undværes.

- Der sidder nok nogen kloge mennesker et sted, der har regnet det ud. Men de har nok aldrig haft blod på hænderne. Teori og praksis er to forskellige ting, siger havnefoged Vagn Olesen.

Regionen: Det er en opgradering

Ifølge Region Midtjylland er prisen for den tidligere og den nye ordning den samme. Man sparer intet ved at sløjfe sommerlægen – og Finn Thranum (V) mener, at beboerne får større tryghed.

- Jeg mener, at det er en opgradering af servicen på Tunø. Vi kan ikke tage hver eneste borgers bekymring med i vores beslutning. Og faktisk er man med en akuthelikopter til Tunø næsten bedre stillet, end folk på fastlandet i Hou, siger Finn Thranum, der er medlem af udvalget for nære sundhedstilbud i Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han deler ikke bekymringen havnefogedens bekymring om, at forholdene for turisterne bliver forværret.

- Vagn kender alle næsten alle besøgende på øen og kan hurtigt have et overblik over, om der er sundhedsfagligt uddannede turister, som kan træde til, siger Finn Thranum.

Men kan man basere et beredskab på, om der tilfældigvis er fagfolk i havnen?

- Nej, men derudover er der jo allerede et beredskab i form af akutlægehelikopteren, siger Finn Thranum.