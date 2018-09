Cyklede 230 kilometer for at nå frem til aflyst færge

Ursula Müller fra Holland er en frisk kvinde, der er glad for at cykle i den danske natur.

Hendes cykelture er dog ikke for børn. Sidste år cyklede hun eksempelvis fra Ribe til Skagen langs med vestkysten.

I år var planen at cykle fra Skagen til Grenaa og så tage færgen over til Sverige for at cykle noget mere.

Det skulle have været en længere tur. Men planen har ændret sig. Ursula Müller, hollandsk cykelturist

Men selv de bedste planer kan som bekendt vise sig at være svære at gennemføre. Det måtte Ursula fredag formiddag erkende. Problemet var Knud.

Der er vel at mærke ikke tale om en sur færgemand, men derimod den storm, der lige nu gør, at østjyderne skal holde godt øje med havemøblerne.

- Jeg kom klokken 11 for at købe en billet, men damen sagde, at der var lukket, fordi der er for meget vind, fortæller Ursula Müller til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det skulle have været en længere tur. Planen var, at færgen skulle sejle mig over til Sverige, og så skulle jeg cykle mod nord i Sverige. Men planen har ændret sig.

Nu cykler hun tilbage

Den hollandske turist vil nu cykle tilbage til Frederikshavn, hvor hendes bil er parkeret. Selvom situationen ikke er optimal, er Ursula Müller ikke sådan at slå ud.

- Der er en god grund til at tage tilbage, og det er, at nu får jeg medvind, når jeg cykler, og ikke modvind som før, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun forventer, at turen fra Grenaa til Frederikshavn vil tage to-tre dage. Dette er dog ikke noget problem, da hun har fuld oppakning med.

Grenaa-Anholt Færgen har aflyst flere afgange på grund af det stormvarsel, der kom i går.

- Det er desværre gået sådan, at vi allerede i går tog beslutning om at aflyse færgen her i dag, både med afgang fra Anholt i morges klokken 8, og afgang fra Grenaa klokken 13. Vi har indstillet begge afgange på grund af det stormvarsel, vi fik i går, og så har vi lagt nye afgange ind i morgen, siger overfartsleder Annagrethe Poulsen.