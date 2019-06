Cykelløb hjælper udsatte børn

Starten gik fra Silkeborg lørdag, hvor 34 politikere, erhvervsfolk og fagforeningsfolk begav sig ud på en 700 kilometer lang cykeltur til Bornholm.

Formålet med turen er, at skabe samle penge til og skabe opmærksomhed om organisationen Broen, der hjælper udsatte børn til at blive en del af et foreningsliv.

- Det at være socialt udsat, betyder at man ikke er en del af et fællesskab og en enhed. Vi ved fra alle mulige erfaringerne, at hvis man ikke er en del af det, så får man også nogle sociale udfordringer senere i livet og derfor gælder det om at gøre noget for børnene allerede i en tidlig alder, siger Flemming Bøgely, der er initiativtager til Broen Danmark Rundt.

Flemming Bøgely er erhvervsmand i Silkeborg og én af initiativtagerne til

Politiker afbud

Det var planen, at store politiske profiler som formanden for Det Radikale Venstre, Morten Østergaard (R), og tidligere socialdemokratiske transportminister Magnus Heunicke (S) skulle deltage i cykelløbet, men på grund af regeringsforhandlingerne har de meldt afbud.

Læs også Toprytter er 'decideret skræmt' over reaktioner efter dødsfald ved cykelløb

Når nu politikerne ikke kom med fra start, er det cykelrytternes håb, at få nogle af dem i tale, når cykelløbet ender på Bornholm umiddelbart inden Folkemødet på onsdag.

- Vi starter i Silkeborg og skulle gerne ende på Bornholm til Folkemødet, hvor vi også skal gøre lidt reklame på Broen, fortæller Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening og blandt de 34 ryttere på turen.

Anders Bondo Christensen er formand for Lærerforeningen og et af de navne, som er med til at skabe opmærksomhed om cykelløbet.

Konstant modvind

Han har også været med i de tidligere år og ser frem til 700 hårde kilometer.

- Jeg har glædet mig helt vildt til det her. Det er et fantastisk formål, vi cykler for. Det er et kanongodt initiativ, hvor man hjælper børn, siger han.

Læs også Nyuddannede lærere flygter fra folkeskolerne: Nu har lærerforening taget affære

De tidligere år er cykelløbet startet på Bornholm og endt i Silkeborg. Men i år er ruten vendt om.

- Vi håbede at undgå for meget modvind, som vi har haft, når vi cyklede fra Bornholm. Men nu hvor ruten er omvendt, ser det også ud til at vinden er vendt, griner Anders Bondo Christensen.