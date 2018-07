Cykelforbund: Mulighed for meget mere cykelturisme

Ikke en sky på himlen og et termometer, som viser mere end 20 grader hver eneste dag.

Det er det perfekte vejr for cykelturister, som lige nu nyder sommerferien på jernhesten.

På Saksild Strand Camping mærker de, at turisterne er klar på at cykle.

- Vi får flere og flere cykler, og når vejret er, som det er nu her, så kommer der rigtig gang i cykelturismen. Det er en trend, som er voksende, siger Thorkild Jensen, der er lejrchef på Saksild Strand Camping, der nu også udlejer cykler.

Men selvom det går fremad, så kunne cykelturismen blive meget større i Danmark, mener Cykelforbundet i Randers.

Der kan ifølge Jens Peter Hansen fra Cykelforbundet i Randers være langt flere cykelturister i Danmark, hvis vi gjorde arbejdet ordentligt.

- Der er et stort potentiale, som kunne udnyttes noget bedre, siger Jens Peter Hansen, der er formand for Cyklistforbundet i Randers.

Han mener, at Danmark halter bagud og risikerer at blive overhalet af lande som Tyskland og Holland.

- Hvis vi ikke gør noget aktivt, så er det ikke Danmark, som bliver valgt i første omgang. Vores evne til at udnytte det turistmæssige ligger vi langt efter tyskerne og hollænderne, som er meget dygtige, siger Jens Peter Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge ham er der okay fokus på cykelturismen lokalt, men det kan eksempelvis udenlandske turister ikke finde rundt i.

- Der burde være en national satsning. Det ville gøre det lettere at integrere til eksempelvis det europæiske cykelnetværk, siger Jens Peter Hansen.

Der skal være noget for alle

Thorkild Jensen har været lejrchef i 20 år på Saksild Strand Camping. Han udlejer nu cykler til de motionshungrende gæster.

Han havde i sidste uge besøg af cykelturister fra Australien og Canada, men selvom han oplever flere cyklende turister, så kan forholdene sagtens blive bedre.

- Jeg mener generelt, at det ville være fint med forbedrede forhold. Men det skal ikke kun være for de inkarnerede. Også for de almindelige mennesker, som måske ikke cykler 200 kilometer om dagen, siger Thorkild Jensen.

Thorkild Jensen er ved at gøre en af de mange cykler klar, som han udlejer til turister.

Han har også et bud på, hvordan forholdene kunne blive bedre i området.

- Man skulle prøve at adskille den motoriserede trafik som biler og motorcykler fra den cyklende trafik, siger Thorkild Jensen.

Hvis Danmark træder i pedalerne for at komme frem som cykelnation i Europa, så giver det gode muligheder for flere turister og penge i kassen, mener Jens Peter Hansen.

- Vi er et godt cykelland, fordi danskerne er vant til at cykle, og bilisterne er vant til cyklister på vejene, siger Jens Peter Hansen.