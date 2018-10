Cykel-kaos i Aarhus: Nu fjernes ulovligt parkerede cykler

Det er ulovligt, og det kan være til gene for medborgerne.

Ikke desto mindre parkerer rigtig mange cyklister i Aarhus deres jernheste på steder, hvor cyklerne ikke må stå.

Det kan visse steder medføre, at der bliver cyklet på fodgængerstier, fordi der ikke er plads til at cykle på cykelstien - for der holder parkerede cykler.

Sti er en cykelmagnet

Et af de steder, der er hårdt ramt af cykel-kaos, er Hallssti nær Bruuns Galleri og Aarhus Hovedbanegård i det centrale Aarhus.

På Hallsti bekendtgør store gule skilte, at parkering er forbudt, og at kommunen uden varsel vil flytte ulovligt parkerede cykler til Bruuns Bro. Hvis en cykel er låst fast til fx et gelænder, vil låsen blive klippet over.

Det er svært at misforstå budskabet på skiltene på Hallsti i Aarhus.

På trods af skiltningen vælter det mere eller mindre bogstaveligt med cykler på Hallsti - og i denne uge tager Aarhus Kommune sagen i egen hånd og gør alvor af truslen på de gule skilte.

Et oprydningshold fra kommunen udfører jobbet.

- Det er blevet værre. Folk er ligeglade med, hvor de planter deres cykler, siger Jan Hansen, der er specialarbejder i Natur- og Vejservice i Aarhus Kommune.

Hvis man har en cykel, der er blevet flyttet og låst fast ved Bruuns Bro, skal man ringe til kommunen for at få den låst op.

Du kan få din cykel fri igen ved at kontakte Natur- og Vejservice, står der på de mange sedler, 'tæskeholdet' fra Aarhus Kommune i denne uge uddeler.

Brug for flere parkeringspladser

Situationen på Hallsti er et eksempel på en tendens i Aarhus - for mange cykler og for lidt plads.

- Den konkrete indsats, vi laver der, er for forhåbentlig at få folk til at parkere, hvor de må, men vi er meget opmærksomme på, at der heller ikke er parkering nok, så det er ikke bare at smide folk væk, siger Susanne Krawack, der er mobilitetschef i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sophie Mahrt, der er bartender på Cafe Stiften i Aarhus, er træt af cykler foran caféen.

Der er flere og flere, der cykler i Aarhus, og derfor er der også flere og flere cykler, der holder i byrummet, og det er ikke altid, der er plads til det.

- Vi må konstatere, at med den vækst der er i cykeltrafikken, er der også brug for mere cykelparkering, og det er også planen at lave mange flere cykelparkeringspladser rigtig mange steder i byen, siger Susanne Krawack.

Mange erhvervsdrivende oplever også, at cyklisterne ser stort på skiltning.

- Der er rigtig mange, der stiller deres cykler udenfor vores café, og det ser ikke så pænt ud for kunderne, og egentlig må de faktisk ikke, så det er helt klart et problem, at det ser grimt ud, siger Sophie Mahrt, der er bartender på Cafe Stiften i Aarhus.

