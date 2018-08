Curly Girly skal rystes sammen til DHL

Tirsdag aften skydes DHL-stafetten i gang i Mindeparken. Det er 36.gang, at stafetten afholdes. Det er en stafet, som samler folk og bliver kaldt en folkefest med et deltagertal på 47.000 mennesker. Samtidig er 1.600 offentlige og private virksomheder tilmeldt stafetten, og derfor kaldes arrangementet også for verdens største firmafest.

Et af de firmaer, som har valgt at melde sig til stafetten, er A.C. Perchs Thehandel. Her vil de ansatte gerne mødes omkring nogle andre ting, end hvad de sædvanligt samles om på arbejdet.

Læs også DHL Stafetten i Aarhus starter i aften: - Vi løber i polo med slips

- Vi ryster os sammen på en anden måde ved at komme ud på en helt anden måde end at servere te, og så får vi snakket på en anden måde, det er vigtigt, Signe Juul, salgsassistent ved Perch’s Thehandel, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vigtigt med holdånden

Der er gjort en masse ud af det forestående løb, pigerne har fået designet hold T-shirts til de fem løbere, og som holdets heppekor også skal iføres:

- Dem skal vi have på i aften. Både os der løber og vores heppekor, så vi får lidt holdstemning, siger Noemi Wulfsberg, salgsassistent A.C. Perch’s Thehandel.

Det skal have noget med te at gøre, og det skal være sjovt Signe Juul, salgsassistent, Perch's Thehandel

En T-shirt som pigerne har givet tilnavnet ’vindertrøjen’. Men til trods for dét tilnavn, så har pigerne kun det ene krav, at de skal komme i mål og ikke komme først. Men det er måske endda ikke så nemt, som det lyder til:

- En af vores største udfordringer er nok, at vi ikke har trænet helt vildt op til det her løb, fordi vi har holdt sommerferie, siger Signe Juul.

Tre af de i alt fem holddeltagere Noemi Wulfsberg, Nadri Abdi og Signe Juul.

Feminint holdnavn

For at fuldende teamet vil pigerne gerne finde et holdnavn. Kravene var enkle:

- Det skal have noget med te at gøre, og det skal være sjovt. En feminin te, måske en hvid tempel te, siger Signe Juul.

Med det stikord fandt pigerne hurtigt frem til et navn.

- Curly girly, foreslår Nadri Abdi, salgsassistent hos A.C. Perch’s Thehandel.

Læs også Undgå P-bøde: Her kan du parkere til DHL Stafetten