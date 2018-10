Coversanger hylder Larsen: - Det er en del af mit DNA

Han blev født i 1945 og voksede op i København. Men i de seneste omtrent 50 år har han været hele Danmarks gavflab, som har skrevet melodier, der går på tværs af generationer.

Mange vil huske ham, som den største musiker i landets historie.

Læs også Kim Larsen er død

30 september sov han stille ind, og det har vakt stor opmærksomhed i hele landet både fra politikere, musikere og ganske almindelige danskere. I dag bliver han hyldet til en minde koncert på Plejecentret Lysbro i Silkeborg.

02:15 VIDEO: Hør hvordan Anders Munch tog det, da han fik nyheden om sit musikalske forbilledes bortgang. Luk video

Manden bag aftenens koncert er Anders Munch, som sammen med sit band Munch & Broderskabet har spillet Kim Larsen covernumre i mere end 20 år, og det er ham, som fremfører sangene på Plejecentret her til aften. Selv nåede han at møde sit store musiske forbillede tre gange.

- Jeg har igennem de her 23 år mødtes med ham tre gange – tilfældigt. To af gangene har vi drukket øl sammen, og han har hele tiden påpeget, at jeg skulle spille mig eget, hans musik var lavet. Men det kan jeg jo ikke lade vær med, det er en del af mit DNA, som jeg er vokset op med, fortæller Anders Munch til TV2 ØSTJYLLAND.

Anders Munch, som skal spille nogle af Larsens numre, har et helt personligt favoritnummer af den afdøde kunstner. Det er nummeret Langebro fra Gasolins første plade. Et nummer som så livligt beskriver Langebro i København med alskinds mennesker, som Larsen ser på sin vej - fra en ulykkelig hustru til alkoholikere ved Kofoeds Skole.

Og hvad det er, Larsens musik den betyder for Anders Munch, det er han meget sikker omkring.

Især det, som stod mellem linjerne, det betyder alverden for mig. Anders Munch, covermusiker

- Hvis du starter med at læse hans tekster, så er det, hvad det betyder for mig. Det der står skrevet, men især det, som stod mellem linjerne, det betyder alverden for mig.

Læs også Horsensianere tændte lys for Kim Larsen: - Han står bag mange af vores sange

"Lune Larsen", som han også hed i folkemunde, blev blandt andet mindet til en ceremoni i Horsens søndag aften, hvor horsensianerne tændte lys for den nu afdøde sanger på Langelinje.

En mand af principper

Han vil af mange blive husket, som en folkets mand, der ikke var bleg for at udtrykke sine holdninger. Blandt andet da rygeloven trådte i kraft for ti år siden eller da han i 2006 takkede nej til et ridderkors, da han ikke mente, at det hørte en gadedreng til.

Han gav aldrig afkald på sine egne principper og holdninger uanset antallet af penge på bankbogen eller antallet af sange på hitlisterne.

Hold op hvor har du gjort det godt, Kim. Og vi vil rigtig gerne sende dig rigtig godt afsted, der hvor du nu må hen. Nina Bardram, Lysbros Venner

Kim Larsen har blandt andet været en flittig gæst på Bøgescenen til Smukfest i Skanderborg. Senest spillede han for to måneder siden på selvsamme scene. I videoen herunder spiller han hittet ’Midt om Natten’.

Showet går videre

Det var en lidt særlig koncert på Plejecentret Lysbro, som en af Larsens fans Svend Schouw Kristensen var taget til.

- Jeg har altid været stor fan. Nu har vi en kopi, vi godt kan bruge i aften. Det er en særlig dag, det er en mindedag i dag. Det vidste vi ikke dengang, vi arrangerede ham herud, siger han.

Arrangementet på Plejecentret Lysbro har været stablet på benene i lang tid. Og en af arrangørerne nåede da også at genoverveje koncerten, efter gårsdagens besked.

- Jeg tror, der er kommet nogle flere, jeg tror folk kommer for at vise respekt for at sige: hold op hvor har du gjort det godt, Kim. Og vi vil rigtig gerne sende dig rigtig godt afsted, der hvor du nu må hen, siger Nina Bardram, formand for Lysbros Venner.

Som Larsen ville sige: The show must go on. Så der bliver hygge og fest i aften. Anders Munch

Anders Munch giver sit bud på, hvordan den første koncert bliver efter idolets bortgang.

- Det bliver en koncert som alle de andre. Som Larsen ville sige: The show must go on. Så der bliver hygge og fest i aften.

Larsen er manden bag Danmarks mest sælgende album på over 600.000 eksemplarer, albummet ”Midt om Natten” som også indeholder kæmpehittet af samme navn. Albummet var soundtrack til filmen Midt om Natten, som Kim Larsen var medforfatter til, og som blev instrueret af Erik Balling.

Læs også 'Min far lever videre i Kim Larsens musik'