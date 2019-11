Computerspil og tech-leg: Her kan børn udforske uden at skulle konkurrere

I den lille by Øster Bjerregrav otte kilometer fra Randers kan børn og unge nørde amok med computerspil, 3D-printere, programmering, droner og robotter.

Alt sammen med hinanden i foreningen Kronjyllands Esport & Tech Klub, der er nomineret som en af de fem finalister til prisen som årets mest Fantastiske Fællesskab i Østjylland.

Hvis du synes, Kronjyllands Esport & Tech Klub skal vinde de 100.000 kr., kan du stemme på dem fra den 4. til 14. november.

Medlemmerne er helt ned til seks år, og de lærer her at opføre sig pænt, når de spiller. Straffen for at overskride reglerne er en løbetur rundt i hallen for at køle af.

Indsats mod ensomhed

Klubbens ene formål er at udbrede esport i Danmark og tiltrække medlemmer, som måske ikke har lyst til at være end del af en klassisk sportsforening, et andet formål er at gøre en indsats mod unges ensomhed og isolation.

For computerspil behøver langt fra at være ensomt:

Bjarke Nordentoft, Kronjyllands Esport & Tech klub

- Generelt har vi gamere jo et image af, at vi sidder alene på vores værelse og junker den med junkfood, cola og chips. Men esport er bare så meget mere, siger Bjarke Nordentoft, der er en af ildsjælene bag Kronjyllands Esport & Tech Klub.

- Hvis man ser sig omkring, så kan man se, at de små hele tiden kommunikerer. De lærer nogle rigtig fede samarbejdskompetencer, som de kan bruge helt op i voksenlivet.

Generelt har vi gamere jo et image af, at vi sidder alene på vores værelse og junker den med junkfood og cola og chips. Men esport er bare så meget mere. Bjarke Nordentoft, Kronjyllands Esport & Tech Klub

Ud at løbe hvis man bander

Børnene spiller computerspil som Minecraft, Counter-Strike og Fortnite, og der er fokus på, hvordan de spiller, og hvordan de bliver bedre.

Bjarke Nordentoft er ildsjælen bag Kronjyllands Esport & Tech klub i Øster Bjerregrav ved Randers.

Desuden lærer børnene, hvordan man kommunikerer med hinanden, og hvordan man absolut ikke skal kommunikere. Banker man i frustration over spillet i bordet eller bander, så bliver man sendt ud på en afkølende løbetur i sportshallen ved siden af klublokalet.

Jakob Petre til højre elsker at komme i klubben og lege med droner.

Mere leg end konkurrence

Når børnene får lov at udforske dyrt legetøj som robotter og droner, handler det mere om at lege og lære end om at konkurrere.

Vi indså, at der er nogle unge mennesker, der ikke vil konkurrere, men bare gerne vil hygge sig og være nysgerrige. Bjarke Nordentoft, Kronjyllands Esport & Tech Klub

- Vi indså, at der er nogle unge mennesker, der ikke vil konkurrere, men bare gerne vil hygge sig og være nysgerrige, siger Bjarke Nordentoft.

Børnene får lov at bygge og programmere robotter.

- Robotter, droner og 3D-printere er ikke noget, du kan lave derhjemme, for det koster rigtig mange penge, siger Bjarke Nordentoft.

Der er kamp om at få lov at flyve med dronerne i Kronjyllands Esport & Tech Klub.

Også fællesskab for de voksne

Kronjyllands Esport & Tech Klub har omkring 75 medlemmer og 20 frivillige, der spredt henover ugen står for aktiviteterne.

Og også blandt de frivillige er der opstået et stærkt fællesskab.

- Nogle af os voksne har heller ikke det største netværk, så det er også fedt at lære andre at kende med samme passion. Vi er en flok modne mennesker. som træner de unge mennesker, og også selv spiller lidt bold og hygger os sammen, siger Bjarke Nordentoft.

Både børnene og de frivillige bruger pauserne mellem computerspillene på at spille bold og lege i hallen ved siden af klublokalerne.

Brug for mere plads

Der er ikke meget plads i klublokalerne i Øster Bjerregrav Hallen, så foreningen vil gerne bygge til.

- Hvis vi vinder de 100.000 kr. skal de gå til at udvide vores klublokaler. Vi har så meget brug for ekstra plads. Vi har allerede nogle af pengene, men de 100.000 kroner vil godt nok hjælpe os langt, fortæller Bjarke Nordentoft.

Klubbens formål er at fremme viden om esport og teknologi blandt børn og unge - og at de kan hygge sig sammen.