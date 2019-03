Computerspil handler om døden: - Det rammer jo os alle

Felix er forelsket og glad. Han hører altid musik og danser, og så er hans arbejde at slå folk ihjel. Felix er nemlig døden selv.

Han er hovedpersonen i computerspillet Felix the Reaper, og selvom computerspil, hvor folk dør, kommer på markedet nærmest dagligt, så er spil med fokus på selve døden mere sjældent.

- Felix er ansat i Dødsministeriet, som er en form for åndeligt ministerie, der ligger uden for vores verden. De har arkiverne, hvor der står, hvornår vi alle sammen skal dø. Og der er lagt muligheder ind for at læse den rigtige historie. Forskellige motiver fra den kulturhistorie, vi reflekterer i spillet, siger Søren Hein Rasmussen, der er historiker og arbejder på spillet.

Det er ikke altid, at døden bliver taget imod med åbne arme.

Bag spillet står Kong Orange, som er et aarhusiansk spiludviklerfirma, og selvom det før er set, at computerspil handler om døden, så håber folkene bag Felix the Reaper, at de er kommet lidt dybere ned i historien om døden som person end deres forgængere.

Esben Kjær Ravn ejer Kong Orange, og han er meget stolt af deres nye spil.

- I slutningen af 900-tallet opfinder man i vestkristenheden døden. Og han er alle steder. I religiøse malerier, i digtekunst, i teaterstykker, i musik. Man kan bare spørge folk, hvem manden med leen er, og så griner de. Det ved de jo godt, siger Esben Kjær Ravn, der er ejer af Kong Orange.

Spillet har fem baner, der finder sted i forskellige tidsperioder i historien.

Grundliggende er spillet et puzzle-spil – altså et spil, hvor man skal løse gåder og udfordringer. I spillets fem baner kommer de 1100 års kunst- og kulturhistoriske fremstillinger om døden til udtryk.

Her er personer fra forskellige historiske perioders tid nemlig kommet.

Felix arbejder hos Dødsministeriet, og til hverdag sørger han for, at mennesker møder deres planlagte skæbner.

- Vi har en 80er-disko-bane, hvor Felix er inde og ”høste” i. Og der er en af personerne faktisk tegnet over et billede af Burt Reynolds, siger Esben Kjær Ravn til TV2 ØSTJYLLAND.

Lykke og ulykke

Hovedpersonens navn Felix betyder lykkelig eller heldig på latin. Og selvom det måske umiddelbart står lidt i kontrast til hans noget morbide arbejde, så er der en grund til, at navnet blev Felix.

- Det gik godt sammen med, at han dansede, samtidig med at han slog ihjel, og så er han forelsket, samtidig med at han får folk til at dø, siger Søren Hein Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Felix the Reaper er ikke det første spil, hvor hovedpersonen er døden selv. Her er computerspillet Grim Fandango fra 1998.

Blandt andet på grund af den grundige research har spillet været undervejs længe. Således har udviklingen været i gang siden 2011.

- Vi underholder ikke bare, vi giver faktisk muligheden for, at du kan sidde og forholde dig til noget, som også vil ramme dig, siger Esben Kjær Ravn.

Søren Hein Rasmussen er historiker og har stået for researchen bag spillet.

Men kan man overhovedet underholde børn og voksne med et spil, der ikke bare handler om døden, men hvor alles endeligt er fuldstændig planlagt ned til mindste detalje?

Kong Orange udgiver Felix the Reaper i løbet af 2019.

- Oplevelsen er, at når folk ser det, så griner de og hygger sig over det. Så håber vi, at den der dybde kommer snigende. Altså, tankerne om døden, men uden ligesom at ødelægge folks humør, griner Søren Hein Rasmussen.

Ingen frygt for blasfemi

Tanken om skæbnen, døden og hvad, der følger efter, er en stor del af mange religioner. Men spillets bagmænd frygter ikke at blive anklaget for blasfemi.

- I Danmark, som jeg kender det, er vi tilbøjelige til at dukke hovedet og snakke meget stille, når nogen er døde. Det kommer det her spil ikke til at løse, men vi prøver at give det et hug, for hvad vinder vi egentlig ved at gå og pakke det ind, siger Søren Hein Rasmussen.

Felix the Reaper har været mange år undervejs. Det skyldes blandt andet grundigt historisk research.

Og Kong Oranges ejer forventer heller ikke at få kritik for deres fokus på den noget grumme figur.

- Jeg synes, at en præst skulle tænke ”hold kæft hvor er det fedt, at nogen gider at tage den der skikkelse, som har huseret i min kirke i 1000 år, så alvorligt, som de gør,” den tilgang ville jeg vælge, hvis jeg var præst, siger Esben Kjær Ravn til TV2 ØSTJYLLAND.

Spiludviklerfirmaet har base i Aarhus.

Kong Orange planlægger, at Felix the Reaper udkommer senere i år.