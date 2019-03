Computeren bliver fremtidens hitmager: Talkoder skaber ny musik

Klaver, violin og klarinet er nogle af de instrumenter, man normalt forbinder med det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Men i en helt særlig afdeling er det et langt mere teknisk instrument, der skaber musik.

Ved hjælp af en computer og nogle helt særlige talkoder er eleverne på musikkonservatoriet nemlig med til at komponere og fremstille musik. Det er nemlig fremtiden, hvis man spørger musikkonservatoriet selv.

- Vi arbejder i spændingsfeltet mellem meget nørdet teknologi og teknik og så mere abstrakt kunsterisk udfoldelse og alternative æstetikker, så vi prøver at give de studerende en bred palette af, hvad det vil sige at arbejde med nye medier i fremtidens musik, fortæller Morten Riis, der er lektor i afdelingen Dansk Institut for Elektronisk Musik på Det Jyske Musikkonservatorium.

Teknologien i en computer kan nemlig noget helt andet end de klassiske instrumenter.

- Vi bruger selvfølgelig rigtig meget computer i vores arbejde, men vi bruger også meget det at tænke musik ind i en computer og tænke algoritmisk. Der er en masse muligheder, computeren åbner op for ved selv at genere indhold og form, siger han.

Computere skal tænke som mennesker

Selve teknologien bag computermusikken er kompliceret, men i bund og grund handler det om, at forskellige talkoder og algoritmer kan få computeren til at skabe og spille musik. Men på sigt kan computeren også bruges til at tænke selv på samme niveau som et menneske.

- Der er nogle koder, der generer forskellige toner, men det er lige så meget det, at sætte computeren selv til at genere toner, som man ikke vidste fandtes. Så man kan bruge computeren som en sparringspartner. Man kan spørge den 'hvad har du lyst til at spille i dag, computer?'. Så det bliver et samarbejde med teknologien, vi arbejder med her, siger Morten Riis.

Sådan her ser de musikinstrumenter ud, som Svend Ejnar Fisker Langkjer spiller på.

Én af de studerende, der er med til at producere musik med talkoder, er Svend Ejnar Fisker Langkjer. Hans instrument er altså en computer, der laver musikken, og en højtaler, hvor musikken kommer ud.

- Det er jo lidt abstrakt. Det er jo ikke ligesom en guitar, hvor man kender rammerne. Man skal selv opfinde, hvordan jeg skal bruge det her, og hvordan jeg skal udtrykke det, siger han.

Hans tid på studiet bliver primært brugt foran en computer, og han kan beskrives som lidt af en nørd.

- Jeg er også vildt fascineret af, hvordan man kan starte ud med ingenting og så rent digitalt kan bygge et lydbillede op gennem en proces, jeg selv definerer, forklarer han.

Når computeren er skiftet ud med guitar eller klaver, er det også nogle andre lyde, der kommer ud end de toner, de klassiske instrumenter giver.

- Det er ikke sådan, at vi tager et instrument op fra skuffen ig siger: 'Her er en violin, så nu skriver vi noget for en violin', men at hver gang vi skal spille et stykke musik, så skal man tage et nyt isntrument eller man skal selv bygge sit instrument, siger lektor Morten Riis.

Lektor Morten Riis står for undervisningen i computermusik på DIEM.

Selvom man kan frygte, at det teknologiske computerinstrument i fremtiden helt kan overtage produktionen af musik, er der positive holdninger fra den klassiske musikafdeling på musikkonservatoriet.

- Jeg synes, det er spændende, at vi også prøver at udvikle musik på nye måder. For lige nu spiller jeg meget gammel musik, men så kan vi også komme videre og prøve at eksperimentere lidt, siger Kasper Walther, der er orgelstuderende.

Dansk Institut for Elektronisk Musik går også under forkortelsen DIEM. Det er konservatoriets afdeling for elektronisk musik i Aarhus. DIEM blev grundlagt i 1986 som et nationalt center for elektronisk musik. I 2003 blev DIEM en del af Det Jyske Musikkonservatorium. I dag er DIEM et levende kunstnerisk miljø, uddannelsessted og koncertsted.