Comedy-tjenere måtte afbryde samarbejde med dværg

- Velkommen til, Hr. Kryger. Hvis De vil træde inden for – og De skal ikke svine for meget på gulvene!

Vi er taget på besøg hos Café Kølbert. En flok udklædte, sjove tjenere, som siden 1985 har lavet politisk ukorrekt underholdning til selskaber og fester.

Frk. Svennevig byder velkommen inden for hos Café Kølbert. Når hun er i karakter, er hun "en dame med en fast hånd, som i den gode sags tjeneste godt kan svinge en kindhest."

- Vores opgave er at få folk til at grine. Vi skal give folk en oplevelse, så de får åbnet sig op og grinet sammen, siger Lars Ringdal fra Café Kølbert til TV2 ØSTJYLLAND.

Cafe Kølbert har haft stor succes i Danmark og laver hvert år omkring 200 shows. Det hele startede som en måde at komme ud af arbejdsløsheden, men hurtigt blev det en levevej blandt andre Gunvor Svennevig, der var med til at starte det hele op. I dag – 34 år senere – er hun overrasket over, at de stadig eksisterer.

- Hvis nogen havde sagt det dengang, havde jeg sagt, at det var noget sludder. Det havde jeg ikke troet på. Vi tænkte, at hvis vi bare holdt et år, så var det rigtigt godt, siger Gunvor Svennevig til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er jo ingen skam at være grådig, så længe det er gratis, lyder det her fra en af tjenerne i et klip fra 2001.

Vi er mere politisk korrekte

På de 34 år er der sket meget med humoren i Danmark. Ifølge tjenerne hos Café Kølbert er vi blevet mere politisk korrekte med tiden, og der er mange ting, man kunne sige og gøre i 1985, som man ikke kan i dag.

- Vi har jo også haft en dværg, der arbejdede hos os. Men han var nødt til at stoppe, fordi det blev så politisk ukorrekt, at folk troede, vi gjorde grin med dværgene, fortæller Lars Ringdal.

- Det er svært at lave comedy uden også nogle gange at være på kanten og nogle gange lidt politisk ukorrekte. Men vores mål er ikke på nogen måde, at folk skal i psykologisk behandling bagefter, og danskerne er også stadig lidt mere frie og politisk ukorrekte end i andre lande, siger han.

Flere kendte har også været en del af Café Kølbert. Blandt andre Lars Hjortshøj og Uffe Elbæk.

For tjenerne handler det også om at have en vis fingerspidsfornemmelse, hvis alle gæsterne skal have en god oplevelse.

- Efterhånden har vi en god radar, når vi går ind i et rum med 120 mennesker. Så kan jeg godt se, hvis der er en, der ikke bryder sig om, at jeg kommer for tæt på. Så er der jo ingen grund til at gøre det, siger Gunvor Svennevig.

International succes

Café Kølbert er nu også blevet internationale og har afdelinger i både Tyskland, England og senest Østrig. De startede på det engelske marked for ti år siden, men lige nu er det især i Tyskland, de har succes. Sidste år lavede de omkring 200 shows i Tyskland, 100 i England og ti i Østrig.

- Det var nemt at få idéen. Men hold da kæft, det var svært at udføre den. Helt vildt svært! Du skal både finde folk og træne dem til det, som vi alle sammen kan grine af, siger Lars Ringdal.

I screendumpet her fra en tysk reklamefilm, præsenterer de udenlandske tjenere sig for gæsterne. Sidste år lavede Café Kølbert 200 shows i Tyskland.

Selvom de nu har været i gang i 34 år, så har de det stadig sjovt, når de optræder. Lars Ringdal får stadig nerver på, inden han skal møde gæsterne for første gang, og Gunvor Svennevig ser det som et godt afbræk fra hverdagen.

- Jeg synes stadig, det er sjovt. Det er mit frikvarter. Vi har det virkelig sjovt, siger Gunvor Svennevig.

I Danmark er 15 freelancere tilknyttet, og tre har Café Kølbert som deres fuldtidsjob.