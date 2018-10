CO2-neutral ønskeø skal være inspirationskilde for hele Danmark

På den lille ø Samsø midt i Danmark kommer der strøm fra egne vindmøller ud af stikkontakten. Samsø er nemlig 100 procent selvforsynende med vedvarende energi og kendt som Danmarks grønneste kommune.

Regeringen har de seneste måneder talt meget om, at gøre Danmark grønnere. Derfor var miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), mandag trukket i gummistøvlerne og sejlet til øen for at få et indblik i, hvordan det er lykkes for dem.

Når man har et samfund på den her størrelse, som kan vise, at det godt kan lade sig gøre, så er det jo ikke bare en inspiration. Det er noget, som man kan tage og overføre til andre steder i Danmark. Jakob Ellemann-Jensen (V), miljø- og fødevareminister

- Samsø er jo selvforsynende. Og når man har et samfund på den her størrelse, som kan vise, at det godt kan lade sig gøre, så er det jo ikke bare en inspiration. Det er noget, som man kan tage og overføre til andre steder i Danmark, lød det fra miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), til TV2 ØSTJYLLAND.

Samsøe vil være endnu grønnere

Miljø- og fødevareministeren havde sat fem timer og 20 minutter af til besøget på den CO2-neutrale ø.

Første stop var området ved Besser Made, som skal genetableres som et vådt engområde. Her har Samsø Kommune planer om et stort naturgenopretningsprojekt. Øen vil nemlig gerne være endnu grønnere.

- Vi har et tidligere kloakløb, som vi skal have lavet om til et rigtigt vandløb. Og for at komme af med kvælstoffet, så skal vi have det til at sive ud over nogle store engarealer, så noget af kvælstoffet kan blive optaget der, forklarer Carsten Bruun, 2. Viceborgmester i Samsø Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Udnævnt som Danmarks Vedvarende Energi-Ø

Samsø blev i 1997 udnævnt til Danmarks Vedvarende Energi-Ø af Energiministeriet. En udnævnelse der forpligtede øen til at tænke energivenligt og være en rollemodel for den grønne omstilling.

Samsø Kommune har siden udnævnelsen været engageret i arbejdet med vedvarende energi og har blandt andet investeret i fem af de 10 store havvindmøller syd for Samsø. En investering på hele 125 millioner kroner, der hvert år laver ren og vedvarende strøm til, hvad der svarer til 10.000 familier.

- Det, som jeg tager med mig hjem, er et indblik i den natur, som jeg har nydt som turist. Og hvad det er for nogle planer, man har om at beskytte den og gøre den bedre, siger miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V).