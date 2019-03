Claus ved alt om sine køers vom

Hvis en ko ikke rigtig får tygget drøv, har den måske problemer med maven, og så ringer alle alarmklokker hos landmand Claus Fenger.

I hans moderne landbrug bruges al tænkelig teknik både for at lave en sund forretning og for at begrænse klimabelastningen. Alle køer har et halsbånd på, der registrerer deres bevægelser.

- Vi kan se koens vomfunktion takket være halsbåndet, fortæller Claus Fenger, der dermed hurtigt kan gribe ind, hvis der er noget galt. Det kan være, koen skal have lidt ekstra foder for at komme til hægterne.

Lang levetid er godt for klimaet

- År for år bliver vores køer ældre, fordi vi har rammerne til det, og fordi vi bliver dygtigere, siger Claus Fenger, der overtog gården syd for Odder for et par år siden efter sin far.

Al teknikken i stalden og på marken er med til mindske gårdens belastning af klimaet.

I dag bliver hans køer i gennemsnit fem år, og de når at at få tre til fire kalve. De giver også mere mælk i dag end for år tilbage. Faktisk tre til fire gange så meget som for 30 år siden, og det er også godt for klimaet.

- Vi kan ikke leve med, at der er mange, der kan pege fingre ad os og sige, at vi har et stort klimaaftryk. Det vil vi af med, og det gør vi alt for at komme af med.

Det har lønnet sig at få styr på, hvad de 420 køer spiser på Claus Fengers gård ved Odder. I dag giver de tre til fire gange mere mælk i forhold til, da Claus var barn.

Vidste det blev en kviekalv

Claus Fenger blev ikke overrasket, da den seneste lille kalv kom til verden, for den var blevet lavet med kønssorteret sæd, så han vidste, det ville blive en kviekalv.

- Vi har et præcisionslandbrug hele vejen rundt i vores produktion, som han siger. Når man spørger ham, hvor moderne hans landbrug er på en skala fra et til ti, hvor ti er højest, svarer han beskedent, at han nok er oppe på en otte-ni stykker.

Så det der med køernes drøvtygning og kalvenes køn, det er ikke noget, han lægger i naturens tilfældige hånd.

Det er bedst at få kviekalve, for når de vokser sig store, kan de selv få kalve og give mælk. Masser af mælk. Tyrekalve derimod får ikke lov at blive særligt store, før de ender som bøffer på tallerkenen.

Præcis fodring

Også foderet til køerne har han styr på: - Da jeg var barn og hjalp min far i stalden, læssede vi foder på øjemål, i dag er vi langt mere præcise. Foderet er sundere, mere ensartet, og passer lige præcis til den enkelte gruppe køer, fortæller han.

Ikke noget med øjemål

Der er heller ikke meget øjemål ude på markerne, når Claus Fenger sår og gøder. Hans nye traktor kan sprede frø ud med to cm nøjagtighed. Takket være en gps kan han køre i de samme spor, så han begrænser de store traktorhjuls ødelæggelser på marken, og han kommer ikke til at så dobbelt.

- Vi kan lægge faste kørespor, så vi ikke kører over hele marken, vi får ingen overlap eller spildfrø, og vi sparer brændstof, forklarer Claus Fenger.

Men selvom han er optaget af klimaet, vil han ikke gå over til økologi:

- Jeg tror ikke, vi har fundet endelig løsning endnu på det mest bæredygtige landbrug. Jeg tror, der kommer nogle nye parametre, og begge driftgrene kommer til at give sig, siger han.

- Teknologien kommer fortsat til at lave om på vores hverdag, men jeg må passe på min økonomi. Jeg skal have penge i kassen, ellers har jeg ingen mulighed for at købe det, som skal gøre det bedre for dyr og markbrug. Det kan være jammerligt at høre på, men god økonomi er en præmis for at drive moderne landbrug, og det er kun sjovt at være landmand, hvis man er med blandt de bedste og har en god økonomi, siger Claus Fenger.

Landmand Claus Fenger vil gerne have flere køer og gerne gøre det med et mindre klimaaftryk. Dermed er han med til at redde lidt af verden.