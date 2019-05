Classic Race dæmper støjen: Naboer vil stadig have løbet stoppet

Når dette års Classic Race bliver skudt i gang fredag, bliver det med mindre støj end normalt.

Løbet skal nemlig i år leve op til nogle nye, lavere støjgrænser. Det er vilkårene i den godkendelse, løbet modtog fra Aarhus Kommune tirsdag.

Læs også Så er det afgjort: Classic Race må ikke larme, som det plejer

Arrangørerne har siden arbejdet for at leve op til de nye krav. Blandt andet ved at udskifte lydpotten på bilerne, som regulerer lydstyrken.

Hvis der er en bil, der skulle bryde reglerne og larve for meget, så bliver den pillet ud og må ikke deltage mere i den her weekend. Mike Legarth, direktør, Classic Race Aarhus

- Det sænker støjen med 10 til 15 decibel, siger Mike Legarth, der er direktør for Classic Race Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge direktøren kan man være fuldstændig sikker på, at løbet overholder støjkravene.

- Vi har et uafhængigt, certificeret firma til at måle under løbet. Hvis der er en bil, der skulle bryde reglerne og larve for meget, så bliver den pillet ud og må ikke deltage mere i den her weekend, siger han.

Ikke godt nok

Men selvom arrangørerne på ganske kort tid har imødekommet de nye støjgrænser, så er ikke alle naboer tilfredse.

Otte beboere har lagt sag an mod kommunen, da de vil have stoppet løbet helt.

Læs også Classic Race Aarhus skal begrænse støj: Det rammer Formel 1-bilerne

- Det er ikke godt nok, for jeg frygter, at folk får permanente høreskader, siger Peter Blenstrup Nielsen, der advokat for gruppen af beboere, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge advokaten kommer flere af naboerne til at forlade deres hjem under løbet på grund af støjen.

- For du kan slet ikke være din have, og der er også nogle, der har en forfærdelig støj i deres huse, siger han.

Nabo sætter tribune op

Der findes dog også naboer, der ser det som en gave at have frit udsyn til Nordeuropas største motorløb fra sin have.

- Vi bor sådan et rigtig lækkert sted, hvor vi lige nøjagtigt er i det bedste sving på hele løbet. Derfor har vi sat en tribune op, så vi kan kigge med over hækken, siger nabo Ulla Stæt Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Nabo forventer, at Classic Race aflyses: - Det larmer for meget

- Det er jo helt fantastisk, at vi kan vise byen frem fra den allerbedste side, mener hun.

Classic Race bliver skudt i gang fredag og slutter søndag. Løbet forventes at tiltrække mere end 40.000 gæster.