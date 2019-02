Cityforening: Facerne har taget overhånd

- Hej, må jeg forstyrre dig i to minutter?

Gadesælgere - eller facere, som de også kaldes - er efterhånden blevet fast inventar i gågaderne i flere større byer.

Læs også Mange rammes af influenza: Her er de gode råd

- Der bliver flere og flere facere i byrummet. De står flere og flere steder, og de står også nogle steder, hvor der er lige trangt nok. Vi føler også, at de er lidt mere pågående, end vi har oplevet tidligere, siger Claus Bech, der er direktør for foreningen, til TV2 ØSTJYLLAND.

De fleste har nok oplevet at blive stoppet på sin shoppetur med spørgsmål om, hvorvidt man har lyst til at støtte et godt formål.

De hopper ind og giver en highfive, fordi det er fed energi. Det var så lige et lille game, vi kørte her. Normalt siger vi bare ”hej, hvad så?” Magnus Størum, Teamleder, Unicef

Og det sker faktisk i sådan en grad, at Aarhus City Forening mener, at det er på tide at gøre noget ved mængden og placeringen af sælgerne.

- Vi mener, at man skal gå ind og regulere den måde, de står på i byrummet, og hvor mange de har lov til at stå de pågældende steder, siger Claus Bech.

Nogle af facerne åbnede samtalen med de forbipasserende med en highfive.

TV2 ØSTJYLLAND spurgte tirsdag nogle forskellige østjyder om, hvad de synes om sælgerne, og noget tyder på, at facerne kan være et forstyrrende element, når man går en tur på strøget.

- De er meget desperate. Jeg møder dem hver dag på vej til skole, og de vil rigtig gerne snakke. Det er sådan en refleks bare at gå udenom og forsøge at stikke af, siger Julie Andersen fra Aarhus.

- Jeg tror, det handler om, at man ikke vil konfronteres, når man går i fred med musik i ørene eller med sin kæreste eller venner. Så skal man tage stilling til alle mulige ting, som man enten har taget stilling til eller ikke har nogen interesse i, siger Frederik Vakker, der også er fra Aarhus.

Bliver reglerne overholdt?

Reglementet siger, at facerne skal bære synligt navneskilt, acceptere et nej, og så må de ikke følge efter folk. Og ifølge Magnus Størum, der er teamleder ved Unicef og facer i Aarhus, overholder de reglerne.

Claus Bech fra Aarhus City Forening ønsker regulering af gadesælgerne.

- Folk kan selvfølgelig bare sige nej, og det respekterer vi selvfølgelig også, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Men det er ifølge Frederik Vakker ikke altid tilfældet.

- Jeg synes, de er meget påtrængende. Jeg synes, man kan gå og næsten blive jagtet af dem. Det er meget irriterende, siger den studerende aarhusianer.

Frederik Vakker er studerende i Aarhus, og han oplever ikke altid, at facerne følger de regler, der er sat for dem.

Robert Hinnerskov er generalsekretær for indsamlingsorganisationerne, og ifølge ham kan der i aarhusianernes beretninger være tale om personer, der i virkeligheden ikke er rigtige facere.

- Vi har desværre set, at der i rigtig mange byer er unge mennesker, som foretager kontaktarbejde, der ikke har et skilt på – det vil sige, at det ikke er facere. Det kan være nogen, der sælger forskellige ting, siger Robert Hinnerskov.

Det kan godt ødelægge en god stemning hos den enkelte. ”God dag”, får man at vide, ja, men når man har fået det at vide fem gange gennem byen, så er den dag måske ikke så god mere. Claus Bech, Direktør, Aarhus City Forening

Der er i øjeblikket ingen regler for, hvor på gaden, facerne må stille sig, de må bare ikke følge efter forbipasserende borgere.

TV2 ØSTJYLLANDs reporter var tirsdag vidne til en gadesælger, der åbnede en samtale ved at løbe målet i møde med armen rakt op til en highfive.

Magnus Størum er facer, og han mener, at det giver noget fed energi, når facerne åbner samtalen med en highfive.

- De hopper ind og giver en highfive, fordi det er fed energi. Det var så lige et lille game, vi kørte her. Normalt siger vi bare ”hej, hvad så?”, siger Magnus Størum til TV2 ØSTJYLLAND.

Enighed om det gode formål

Egentlig lader det ikke til, at østjyderne har et problem med formålet bag.

- Jeg har respekt for deres arbejde, men jeg synes, de er lige lovligt desperate nogle gange, og man kan ikke rigtigt slippe udenom, siger Julie Andersen, der er studerende i Aarhus.

Ifølge TV2 ØSTJYLLANDs uvidenskabelige rundspørge har borgerne generelt respekt for formålet bag facerne.

- Organisationerne gør et fantastisk stykke arbejde i forhold til formål. Derfor burde man måske overveje, om man fra regeringens side kunne tilføre de forskellige organisationer midler på en anden måde, så de måske ikke i samme omfang har brug for at stå i byrummet siger Claus Bech.

Men en overflod af tilbud om at støtte gode formål kan alligevel godt være forkert, hvis man spørger direktøren for Aarhus City Forening.

- Det kan godt ødelægge en god stemning hos den enkelte. ”God dag”, får man at vide, ja, men når man har fået det at vide fem gange gennem byen, så er den dag måske ikke så god mere, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Går man en tur på strøget, kan man de fleste dage opleve gadesælgere.

I Aarhus Kommune har de fået flere henvendelser omkring problemet.

- Jeg kan høre på byens borgere, at der er ved at være en overmætning nogle gange. Somme tider får vi kontakt fra både erhvervslivet, men også fra borgere, som synes, at det er blevet lidt et slalomløb gennem byen, siger Kim Gulvad, der er driftschef i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Men selvom både Aarhus City Forening og nogle af borgerne er utilfredse med facerne, er der en grund til, at de eksisterer alligevel.

03:24 VIDEO: Ifølge Robert Hinnerskov er facerne uddannet og har særlige regler, der sørger for, at de gør deres arbejde rigtigt. Luk video

- Jeg tror, at facerne er meget dygtige til at håndtere en samtale. Når facerne er derude, så er det fordi, der er en positiv respons og nogle, der ønsker at tegne sig som medlemmer, siger Robert Hinnerskov, der er generalsekretær for indsamlingsorganisationerne.

Men om gadesælgerne er dygtige eller ej, så ønsker Aarhus City Forening en forandring og nogle nye regler for de efterhånden faste elementer i bybilledet.

Læs også Elever og lærere om besparelser: - Vi skal investere i vores ungdom

- Man bliver måske stoppet på en måde, som overrumpler en. Derfor foreslår vi, at de måske kunne stå ude i siden, så folk selv kan tage stilling til, om man ønsker at tale med nogen, eller hvilken organisation, man vil tale med, siger Claus Bech.