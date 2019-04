Cirkus takker for mange tips: Har fået tre stjålne motocross-cykler tilbage

Natten til tirsdag havde Cirkus Arena besøg af ubudne gæster i deres telt, som i påsken ligger på Tangkrogen i Aarhus.

Tyvene brød et metalbur op og stak af med seks gule motocross-cykler uden nummerplader. Det bragte stor ulykke for cirkusdirektør Benny Berdino.

- Motorcyklerne betyder alt for de seks brasilianske ryttere, der kører på dem, for uden cyklerne er de jo nærmest arbejdsløse, for uden dem er der ikke noget show, sagde han tirsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Men heldet har nu tilsmilet cirkus, der har fået tre af de stjålne motocross-cykler tilbage.

Meget taknemmelig

Én blev fundet ved Ellevangsskolen i Risskov allerede tirsdag eftermiddag, og yderligere to er nu blevet fundet af politiet i Aarhus V og Brabrand.

- Vi har fået henvendelser på, at nogen er blevet set køre på dem i området. Så er vores folk kørt derud og har fundet motocross-cyklerne, der er ret karakteristiske, da de er skriggule, siger Lotte Fisker Jørgensen, der er kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi.

De er nu blevet bragt tilbage til cirkusset, som er befolkningen dybt taknemmelige for at have tippet politiet om, hvor motocrosscyklerne var henne.

- De er kommet tilbage takket være mediernes omtale af dem. Det har fået rigtig mange til at henvende sig til politiet. Vi er rigtig glade for de tips, der er kommet, siger Kristoffer Ditlevsen, der er presseansvarlig ved Cirkus Arena.

Han håber at endnu flere tips vil komme ind til politiet, så de sidste tre motorcykler også kan komme retur til eftermiddagens forestilling.

- Jeg håber, det går lige så stærkt med at finde flere motorcykler i dag. Vi vil gerne have dem alle sammen med, siger Kristoffer Ditlevsen.

Også hos Østjyllands Politi er man glade for, når borgerne tipper politiet. Og kan man være behjælpelig med information om de sidste tre stjålne motocross-cykler, kan man kontakte politiet på telefonnummeret 114.

Showet gennemføres

Tirsdag frygtede cirkusdirektør Benny Berdino, at forestillingen onsdag ikke kunne gennemføres på grund af tyveriet.

Men med tre motocross-cykler tilbage hos Cirkus Arena kan de brasilianske artister godt gennemføre deres vovede show.

I showet kører artisterne med få centimeters afstand mellem sig rundt i den såkaldte "dødskugle".

