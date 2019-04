Christian på 14 år bruger musikken til at sætte fokus på angst

For fem år siden blev 14-årige Christian Sablay Duch ramt af angst. Det gjorde, at han fik svært ved at gå i skole og i butikker, uden at hjertet hamrede løs.

Angsten er blevet mindre i dag, og nu har han sat sig for at oplyse omkring sygdommen gennem sin musik.

Nu kommer han frem med dét, som han gerne ville, da han var yngre. Marietta Hansen, mor til Christian Sablay Duch

Derfor har han lavet nummeret: ’You find your way’.

- Jeg vil gerne sætte fokus på, at det er vigtigt aldrig at give op. Det er vigtigt at blive ved med at kæmpe, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Du kan høre sangen herunder.

You Find Your Way - (fight your fear%2Fanxiety)

Frygtede modtagelsen

I starten var Christian Sablay Duch lidt spændt på, hvordan det ville blive modtaget, når han lagde en musikvideo på YouTube med en meget personlig tekst.

Men reaktionerne har været overvældende.

- Selvom det har været lidt af en overvindelse, så har mine venner givet mig rigtig meget positiv feedback. De siger til mig, at det er sejt gjort, siger han.

Flere er blevet opmærksomme på, hvad det vil sige at have angst. Marietta Hansen, mor til Christian Sablay Duch

Og hans mor Marietta Hansen er da også både stolt og glad over, at hendes søn tør lægge sangen frem, så offentligheden kan høre den.

- Nu kommer han frem med dét, som han gerne ville, da han var yngre. Det er lidt tabubelagt at snakke om angst, men jeg kan virkelig mærke, at det har givet ham en ro og en lettelse, siger hun.

Mere musik på vej

Med sangen drømte Christian Sablay Duch om at sætte fokus på det at have angst tæt inde på livet, og det er allerede lykkes at få startet samtalerne gennem musikken.

For hans lillebror har fortalt sin 5. klasse om sangen og holdt et oplæg foran klassen, fortæller Marietta Hansen.

- På den måde synes jeg godt, at vi kan sige, at sangen har rykket lidt allerede nu, fordi flere er blevet opmærksomme på, hvad det vil sige at have angst.

Og derfor har Christian Sablay Duch også fået mod på at lave mere musik i fremtiden.

- Min næste sang hedder ’Victory’, og den har også et budskab, siger den unge musikker uden at røbe alt for meget om, hvad det næste nummer indeholder.