Chokolade kaldes tilbage på grund af peanuts

Det er nok de fleste kvinder, der vil blive glade for at få en buket blomster og en æske chokolade.

Men har man fået en æske chokolade af mærket Orangeriet Vest, bør man tjekke æsken en ekstra gang.

Læs også Ellen og Malte holder ferie i shelter: - Man skal ikke flyve langt væk for dejlige oplevelser

PR Chokolade A/S i Kolding har netop tilbagekaldt to typer æsker af mærket Orangeriet Vest, der er solgt via Interflora og blomsterbutikker i hele landet.

Det skriver Fødevarestyrelsen.

Læs også Så gavmild var Lars Larsen

Årsagen er, at de indeholder peanuts, som ikke er angivet i ingredienslisten.

Har man allergi over for jordnødder, så risikerer man at opleve sygdom, hvis man spiser chokoladen.

Læs også Webdok: Michael spiste 100 kilo slik om året - se hans nye liv helt uden sukker

Har man ikke allergi, kan man roligt stoppe chokoladerne tilbage i munden. Men forbrugere med allergi over for jordnødder bør undlade at spise dem og enten levere dem tilbage til den butik, hvor de er købt, eller smide dem ud.