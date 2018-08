Chokeret mor efter biografbesøg: Forfilmene fik min datter til at bryde sammen

Humøret var højt, da familien Tosti torsdag den 2. august drog fra Mejlby til Aarhus for at se 'Mamma Mia! Here we go again' – 2'eren til den succesfulde Mamma Mia film fra 2008.

- Vi glædede os helt vildt. Min otteårige datter, Maja, er fuldstændig film med 1'eren og har set den, jeg ved ikke hvor mange gange. Vi havde derfor aftalt, at vi skulle ind og se 2´eren, så snart den kom, fortæller Linda Tosti til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor var det også hele familien med mormor, morfar, moster og mor drog med otteårige Maja i Cinemaxx i Aarhus for at ”have en fest”, som Linda Tosti formulerer det.

Familien havde valgt en tidlig aften i slutningen af skolernes sommerferie til deres biograftur og humøret var højt, da de indtog de bløde biografsæder.

Forfilmene om død, ulykker og voldtægter var for meget for otteårige Maja, der begyndte at græde i biografen. Foto: Privatfoto

Død og voldtægt

Men stemningen dalede drastisk hos familien, da forfilmene gik i gang. Først kørte kampagnen 'Brug 2 sekunder mere' over lærredet. Her bliver en yngre kvindelig cyklist ramt af en bil. Hun lander på asfalten, forslået og med blodet sivende ud af hovedet.

I dunkel belysning til hektisk musik dør hun i en ambulance, hvor den livløse krop forsøges genoplivet med elektrisk stød, der løfter kroppen fra underlaget med et jag. En helt ung pige, der må formodes at være kvindes datter, ser på.

- Min datter kiggede på mig og sagde: 'Mor, jeg troede, vi skulle ind og hygge os'. Jeg forsøgte at lede hendes opmærksomhed hen på, at popcornene var lækre, men det var for sent, fortæller 43-årige Linda Tosti.

Havde de her scener fra kampagnen været med i selve filmen, så tror jeg, den havde været uegnet for børn. Camilla Leth, biografgænger og mor

Næste forfilm var en sort hvid kampagnefilm, hvor en dunkelt belyst kvinde stiller spørgsmål som: ”Har du fået tæsk? Er du blevet truet? Er du blevet voldtaget?” for at sætte fokus på Offerrådgivningen.

- Så begyndte Maja at græde. Hun sagde: 'Mor, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis jeg engang kommer til at lave en fejl. To sekunder og så er jeg død og så har jeg mistet dig og så ser jeg dig aldrig mere'. Vi var jo taget i biografen for at hygge os. Ikke for at skulle yde psykologisk førstehjælp til vores barn, siger Linda Tosti.

01:34 VIDEO: Kampagnen 'Brug 2 sekunder mere' fra Rådet for Sikker Trafik forsøger med voldsomme billeder og lyd at få trafikanterne til at være opmærksomme i trafikken. Luk video

Fest blev til chok

Hun havde netop tjekket, om der var en aldersgrænse på, hvor gammel man skal være for at se ’Mamma Mia! Here we go again’, før hun bestilte billetter til hele familien.

- Der stod, den var godkendt til alle, så jeg havde slet ikke tænkt andet, end at vi skulle have en fest, fortæller hun.

I stedet var det følelsen af chok, som familien sad med, da filmen gik i gang, og de forsøgte at trøste otteårige Maja.

- Jeg er ked af, at Maja skulle have den her oplevelse, og jeg synes, der burde være regler, som gør, at forfilmen skal passes ind efter, hvilken aldersgruppe filmen er godkendt til, lyder det fra Linda Tosti.

Vi var jo taget i biografen for at hygge os. Ikke for at skulle yde psykologisk førstehjælp til vores barn. Linda Tosti, biografgænger og mor

- Jeg ved godt, at nogen vil sige, at man kan blive for hysterisk i forhold til sine børn. Men jeg synes, der burde være nogle rammer, som gør, at man trygt kan tage sine børn med ind og se film, der er godkendt for alle. De rammer synes jeg ikke, Cinemaxx skaber her.

Samme oplevelse

Camilla Leth på 44 år fra Aarhus C har haft en lignende oplevelse med sin 10-årige datter Silke her i skolernes sommerferie.

De var sammen i Nordisk Films Biografer i det centrale Aarhus C for en tidlig aften at se 'Mamma Mia! Here we go again'. Samme voldsomme forfilm med cyklisten, der bliver dræbt i trafikken, blev vist før filmen.

- Min datter får et chok, tager hænderne op foran hovedet og udbryder NEJ NEJ NEJ, husker Camilla Leth.

- Det var alt alt for voldsomt for hende. Hun var slet ikke forberedt på det. Jeg synes, at forfilmen er for voldsom. Det er selvfølgelig et godt budskab, men jeg synes, at det er for voldsomt, når der er børn inde for at se Mamma Mia, som er en film, der er ganske harmløs, lyder det fra moderen.

- Havde de her scener fra kampagnen været med i selve filmen, så tror jeg, den havde været uegnet for børn, siger Camilla Leth.

'Mamma Mia! Here we go again' er godkendt til alle aldre. Her er der Lily James til premieren. Foto: Ritzau Scanpix

Dansk Reklame Film bestemmer

Hos Cinemaxx er man overraskede over kritikken.

- Mamma Mia havde vi ikke forventet, at der ville komme børn til. Jeg havde ikke set for mig, at det skulle være en børnefilm, siger administrerende direktør Kim Borchdorf.

Han forklarer, at det ikke er Cinemaxx selv men Dansk Reklame Film, der sammensætter pakkerne af reklamer og kampagnefilm, som bliver vist inden trailers og biograffilm.

Alle film trailers og spillefilm, som bliver vist i danske biografer bliver vurderet af medierådet i forhold til, hvilke aldersgrupper, de er godkendt til. Det er ikke tilfældet med reklamer. Her vurderer Dansk Reklame Film selv, hvilke reklamer der egner sig til børn.

- Vi vurderer alle film og screener også alle kampagner. Ved Mamma Mia har vi vurderet, at det er en bred film med et publikum af voksne og teenagere. Vi har vurderet, at de to kampagner godt kan køre foran Mamma Mia, selvom de er barske, fortæller Carsten Ellemo, der er administrerende direktør i Dansk Reklame Film.

Han beklager dog samtidig, at de to mødre har haft en dårlig oplevelse i de aarhusianske biografer:

- Jeg er super ærgerlig over, at der er enkelte kunder, der har haft en dårlig oplevelse. Det er vi kede af, siger Carsten Ellemo, der er administrerende direktør i Dansk Reklame Film.

Cinesmaxx direktøren anerkender dog fuldstændig Linda Tostis oplevelse og har netop derfor også bedt Dansk Reklamefilm om at tage de voldsomme kampagnefilm ud af de reklameblokke, der ligger op til Mamma Mia-filmen i hans Cinemaxx biografer.

- Biografreklamer virker stærkere end tv-reklamer. Det er mere intenst. Når vi får denne slags henvendelser, så reagerer vi på dem, lyder det fra Kim Borchdorf.