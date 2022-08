Chok i lokalsamfund: Biler og olietønder smidt i grønt område i årevis

Men i 2001, efter man har fundet ni motorkøretøjer smidt i baghaven, går sagen i stå.

Og der sker tilsyneladende ikke mere, før kommunen i 2010 forsøger at få politiet til at gå ind i sagen. Det lykkedes Samsø Kommune ikke med, og frem mod 2020 sker der ikke mere i sagen.

Byrådsmedlem Per Urban Olsen (K) mener, det er så kritisabelt, at sagen skal rejses politisk.

- Det er en meget speciel sag det her. Jeg mangler virkelig at få en forklaring fra formanden for Teknik og Miljø. Hvad pokker er der gået galt her?, siger Per Urban Olsen.

Frygter forurening

Per Urban Olsens største bekymring er, om forureningen risikerer at brede sig. Derfor har han bragt sagen op på et kommunalbestyrelsesmøde.