Chikane på motorvejen: Ambulance forfulgt af bilist under udrykning

Lørdag aften modtog Østjyllands Politi en henvendelse fra en ambulance, som kørte med udrykning mod Aarhus i nordgående retning. En bilist havde lagt sig lige efter ambulancen, der kørte med høj fart og forfulgte den ud af motorvejen.

På Twitter kalder Østjyllands Politi hændelsen for chikane og opfordrer alle i trafikken til at have respekt for de blå blink:

- Vi opfordrer alle i trafikken til at respektere udrykningskøretøjer. Giv plads til dem, så hjælpen kommer sikkert frem!

En ambulance på motorvej E45 blev idag udsat for "chikane-kørsel". Det lykkedes desværre ikke politiet at fange den bil der "chikanerede" ambulancen. Vi opfordrer alle i trafikken til at respektere udrykningskøretøjer. Giv plads til dem, så hjælpen kommer sikkert frem! #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) September 14, 2019

Østjyllands Politi sendte to patruljevogne ned på motorvejen for at hjælpe ambulancen. Men da ambulancen drejede af mod Aarhus, fortsatte bilisten på motorvejen og det lykkedes derfor ikke politiet at få fat i synderen.

Det har indtil videre ikke været muligt at få en kommentar fra vagtchefen hos Østjyllands Politi søndag morgen.