Chef-kaos koster Region Midtjylland millioner

Først blev to direktører fyret.

Så røg den øverste direktør i Region Midtjylland på porten. Nu koster afskedigelserne efter uro på direktørgangene samlet regionen en regning på samlet mere end otte millioner kroner.

Udover løn i opsigelsesperioden kan de tre direktører nemlig forlade deres respektive poster i Region Midtjylland med pæne økonomiske plastre på sårene.

Det viser de tre afskedigede direktørers fratrædelsesaftaler, TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i.

- Det er ærgerligt, når det er nødvendigt at lave fratrædelsesaftaler på den måde. Det har så vist sig at være nødvendigt. Og der er nogle omkostninger, der følger med, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Et år med løn

Dyrest for regionen bliver den nu tidligere regionsdirektør, Jacob Stengaad Madsen, der først formelt fratræder sin stilling den 15. oktober 2019.

Jacob Stengaard Madsen, der har været fritaget for tjeneste siden den 19. september 2018, får udbetalt løn i sin opsigelsesperiode. Ifølge regionen svarer det til 2.416.667 kroner.

Det bliver dyrt for Region Midtjylland, at den ny tidligere regionsdirektør, Jacob Stengaard Madsen, stopper.

Udover løn i opsigelsesperioden kan Jacob Stengaard Madsen se frem til en godtgørelse på 2.230.769 den dag, han formelt fratræder sin stilling. Svarende til 12 måneders løn.

Den tidligere direktør har også ret til et 'outplacementforløb' til 125.000 kroner.

Samlet pris: 4.772.436 kroner.

Ifølge regionsrådsformand Anders Kühnau følger fratrædelsesaftalen kontraktmæssige vilkår for regionsdirektører, som er sikret i den centrale overenskomst for regionalt ansatte.

- Det hænger sammen med, at det er et svært job at være regionsdirektør. Det kræver meget. Og det, der er sikret i overenskomsten, kan vi selvfølgelig ikke afvige, siger Anders Kühnau, der kun ønsker at kommentere Jacob Stengaard Madsens fratrædelsesaftale.

Han henviser til koncerndirektør Ole Thomsen på spørgsmålet om de to andre fyrede direktørers aftaler.

Regionsdirektør ikke den eneste dyre dreng

Lavinen begyndte at rulle den 10. september.

Her kom det frem, at hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen var blevet fritstillet fra deres stillinger i regionens Hospitalsenhed Midt.

Også disse fyringer betyder, at regionen må til lommerne.

Således er Lars Dahl Pedersen udover løn i opsigelsesperioden, der løber til marts 2019, sikret en godtgørelse på cirka 1,6 millioner kroner, når han formelt fratræder sin stilling.

Derudover yderligere lidt mere end 400.000 kroner efter funktionærloven, medmindre han i mellemtiden får et andet job i Region Midtjylland.

Heller ikke Tove Kristensen forlader jobbet tomhændet. Ligesom de to andre får hun løn resten af sin opsigelsesperiode, der slutter ved udgangen af januar 2019. Derudover en fratrædelsesgodtgørelse på næsten 500.000 kroner.

Ville hellere arbejde for pengene

TV2 ØSTJYLLAND har mandag været i kontakt med tidligere sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen og tidligere hospitalsdirektør.

Lars Dahl Pedersen får blandt andet får 1,6 millioner i fratrædelsesgodtgørelse.

Synes du, det er rimeligt, at du samlet får omkring 3 millioner kroner for at blive afskediget?

- Det ligger i en min kontrakt. Jeg har været kontraktansat, og der er nogle regler på det område. Det er kendte præmisser for arbejdsgiveren også i den situation.

Hvorfor skal du have 917.000 kroner i løn indtil marts, selvom du er blevet fritaget for tjeneste i september?

- Det svarer til den løn, jeg ville have fået frem til marts. Jeg ville egentlig hellere have arbejdet for pengene.

Tove Kristensen er kortfattet i sit svar.

- Jeg holder mig til den aftale, der er indgået i forbindelse med fratrædelsesaftalen. Som tjenestemand må jeg ikke udtale mig yderligere offentligt.

'Ærgerligt'

Regionsrådsformand, Anders Kühnau, betragter det overordnet som ærgerligt, at regionen har måttet vinke farvel til tre direktører på så kort tid. Men:

- Det kunne i virkeligheden være sket på forskellige tidspunkter. Der er jo forskellige årsager til, de ikke er her mere, siger han.

Tidligere regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen ønsker ikke at kommentere sin fratrædelsesaftale.

TV2 ØSTJYLLAND forsøger at få en kommentar fra koncerndirektør Ole Thomsen.